Natalia París responde a críticas por recomendar dióxido de cloro

La artista y Dj Natalia París publicó un comunicado de prensa en su cuenta oficial de Instagram para referirse a la polémica que se desató luego de que recomendó el uso de dióxido de cloro para tratar el covid-19.

"A toda la opinión pública, quiero manifestar que en mis redes sociales nunca he publicitado, promocionado, promovido ni comercializado el producto: dióxido de cloro desde el 25 de enero", expresó la Dj antioqueña.



París añadió: "Solamente, en una ocasión, hice un comentario (no una publicación) en la app Instagram, sobre un post de un video publicado el día domingo 24 de enero del presente año, respondiéndole a uno de mis seguidores, quien me preguntaba el por qué en un yate donde nos encontrábamos 8 (ocho) personas no teníamos tapabocas, mi respuesta fue que habíamos ingerido tal sustancia, y la invité a investigar, ejercicio el cual yo realicé pero en medio de la tarea me encontré que el producto no tiene licencia sanitaria y autorización de venta".



El comentario al cual hace referencia París ya fue eliminado. "Recibí un oficio de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien me indica que debo de hacer lo pertinente y no dudé en hacerlo. Es fundamental tener claridad en que debemos de consumir productos con registro sanitario y/o registro Invima, seguir sus recomendaciones, y acatar las medidas, ya que ellos son el ente que nos regulan", señaló.



La modelo también manifestó que, por lo tanto, es importante abstenerse de consumir productos que no estén garantizados y sin registros legales como tal.



París señaló, además, que todos los productos que vende en su sitio oficial cuentan con la reglamentación legal para su venta y consumo.



Así se desató la polémica

La antioqueña subió este fin de semana un video a Instagram donde se le ve hacer de Dj en una fiesta en un bote en la que ni ella ni sus acompañantes usan tapabocas. Uno de sus seguidores la cuestionó sobre la carencia de esa medida de protección. Ella respondió: “Todos tomamos dióxido de cloro. Es el remedio que te salva de vacunarte”.



En otras respuestas que posteó, París insiste en que tomando ese químico “nadie se va a enfermedad de covid-19” y le pide a quien la cuestionó que se lo dé a su familia. La empresaria, de hecho, es quien afirma que Samir Namen vende esta sustancia.



El Invima, sin embargo, es claro en señalar que el dióxido solo tiene registro sanitario como desinfectante de superficies en el ámbito clínico, pero nunca como medicamento ni mucho menos con indicación para covid-19. Su uso, por lo tanto, se considera fraudulento cuando se comercializa para consumo humano.



La autoridad sanitaria colombiana en mayo pasado ya había emitido una alerta sanitaria advirtiendo los riesgos que implica esta sustancia para la salud de las personas.



La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) también alerta que el consumo de este producto puede significar efectos adversos como insuficiencia respiratoria; cambios en la actividad eléctrica del corazón; baja presión sanguínea causada por la deshidratación; insuficiencia hepática aguda; recuento bajo de células sanguíneas y vómito y diarrea severa.



En el mismo sentido se han pronunciado la Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), de Argentina; y el Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile. En el pasado, Health Canada, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la Agencia Francesa para la Seguridad de los Productos de Salud y la Agencia de Normas Alimentarias de Reino Unido han advertido sobre los riesgos de ingerir este producto.

Repercusiones legales

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le ordenó el pasado miércoles a la modelo Natalia París dejar de compartir contenidos en sus redes sociales que recomienden el consumo del dióxido de cloro para tratar o evitar el coronavirus y otros males. Esto, luego de que la antioqueña afirmara en Instagram que esta sustancia peligrosa para la salud era "el remedio que te salva de vacunarte”.



En concreto, la SIC le ordena a París "cesar de manera inmediata" la promoción de este producto "y retirar los comentarios en los que invitaba a las personas a consumirlo para prevenir el contagio" con el nuevo coronavirus.



En la resolución 21-33907, la SIC también le pidió a la empresaria que "allegue toda la información del laboratorio que elabora el dióxido de cloro que promociona en sus redes sociales e indicar si el producto recomendado cuenta con registro sanitario".



