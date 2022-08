La modelo Natalia París, de 49 años de edad, confesó que un cantante la invitó a salir y, aunque todo parecía normal, el hombre comenzó a mostrar las malas intenciones que tenía con la paisa.

En el programa ‘Lo sé todo’, la empresaria colombiana dio una entrevista en la que contó los detalles del vergonzoso momento que un célebre le hizo pasar cuando la invitó a salir a cenar a un restaurante. Hasta ese momento, según la modelo, el sujeto se mostraba atento, caballeroso y con las mejores intenciones hacia ella. Incluso la halagó cuando la presentó a sus amigos y músicos, haciendo alusión a que ella era la mujer con la que le gustaría casarse.



En la entrevista, la dj nunca dio el nombre del nombrado, pero aseguró que se trataba de un cantante muy conocido.

(Siga leyendo: Jessi Uribe se dio un golpazo al bajar de su limusina: ¡qué dolor!)

“Ese artista me invitó a uno de sus conciertos. Se presentaba en Medellín y me llevaba para todas partes, me presentaba con sus músicos y decía: ‘Esta es la mujer de mis sueños. Me voy a casar con esta mujer’. Yo me sentía súper halagada”, confesó.



Sin embargo, el buen trato y los detalles de este hombre solo se dieron hasta cierto momento, pues, según relató la paisa, el cantante la llevó a una fiesta y le hizo una propuesta indecente. El manager de la celebridad le dijo a París que se subiera al auto y le preguntó cuánto era, insinuando que le iban a pagar por acostarse con dicho artista.

(Le puede interesar: Iván Lalinde reveló por qué no habla de su pareja en redes sociales)

“Eso fue super desilusionante para mí, cogí mis cosas y me fui. Fue como un vacío en mi pecho. Es la única vez que me ha pasado”, agregó la empresaria.



En el programa, Natalia no dejó claro si volvió a hablar con el sujeto, si quizás se acercó a pedir disculpas o qué pasó luego de aquella situación. lo único que agregó es que se ha mantenido alejada de esos entornos de ‘fama’ para evitar que le pueda volver a pasar.

