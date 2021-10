'Es un prejuicio': Natalia París sobre quienes la han llamado 'tonta'

La modelo y DJ, Natalia París, recientemente subió a un video a su cuenta de Instagram reflexionando acerca de las mujeres que, como ella, han "tenido fama de tontas" en algún momento de su vida.



En el clip, París afirmó: "Yo sé que ha sido duro para mucha gente pensar que las mujeres que tenemos fama de tontas no somos capaces de hacer cosas bien hechas, pero eso es un prejuicio que hay que ir soltando”.



La modelo, de 47 años, también explicó que las mujeres deben "tener una mente evolucionada, una mente abierta, conectada con la abundancia. Tenemos que entender que las mujeres somos capaces de hacer las cosas muy bien hechas, con amor, con 'power'".

Por el contario, dijo que las personas que actúan basadas en los prejuicios están conectadas con "la escasez, con la mediocridad, pensar que nos regalan las cosas y no tenemos valor".



París, adicionalmente, invitó a sus seguidoras a estudiar y trabajar duro, porque así podrán "ver el resultado del éxito, del talento, de todo lo que somos capaces de hacer".



"Me siento orgullosa de lo que soy y me siento feliz de cortar con esos viejos pensamientos de la vieja energía que para nada tienen validez. Las mujeres somos unas berracas, somos capaces de todo y de más", agregó.



Cabe recordar que Natalia París generó una polémica hace unos días por decir que "la obligaron" a vacunarse para salir del país.



"Personalmente pienso que soy tan vital, que me alimento tan bien, que tengo pensamientos tan enfocados en la salud, que no necesito esa vacuna. Más poder le doy a los alimentos, a mi mente, a mis pensamientos positivos y al estilo de vida que mantengo, que es muy sano", dijo puntualmente la DJ.



