Natalia París: La complicidad de madre a hija

Después de casi nueve años de haber posado para la revista ‘Aló’, madre e hija vuelen a participar de la edición con la misma complicidad que las ha caracterizado siempre. La modelo y empresaria colombiana abrió las puertas para hablar de la relación con su hija y estos años de crecimiento que han tenido ambas. “No me levanto cada día para trabajar y hacer plata. Me levanto para disfrutar a mi hija y cultivar la mejor vida para nosotras, y es estupendo ver que Mariana lo asume con entereza”, le dijo París a la revista.

De acuerdo con París, el confinamiento las ha unido mucho más. “Comparten la pasión por la música, el amor infinito por los gatos y una belleza especial, por dentro y por fuera, de la que no presumen, pero que es evidente y admirable”.



La empresaria agregó que el reto de ser mamá soltera ha sido el mejor para ella. Además, “ser abierta con ella nos ha hecho más amigas”, afirmó.



Su hija Mariana está dedicada a dictar talleres de maquillaje online y sigue construyendo su carrera como compositora y cantante. París, por su parte, continúa perfeccionando su profesión como DJ.

Fotos de la sesión para la revista 'Aló'. Foto: ALÓ

“Casi todas las mamás dicen que el paso a la adolescencia de los hijos es duro. A mí no me pareció. Cuando Mariana comenzó a tirar puertas, típico de la adolescencia, yo dejé que se le pasara. Yo también tiré puertas, me choqué en el carro, llamaron a mi mamá a rectoría varias veces”, dijo. Y agregó que de vez en cuando le saca uno que otro mal genio pero que la pasan bien.



De su hija dice que es una joven casera. “Disfrutamos enormemente nuestra casa, está adecuada para ella, mi sala es una discoteca con tubo de pole dance para que baile. Tenemos un estudio de música y nos la pasamos ensayando. Nuestra casa es nuestro mejor plan”, subrayó París.



