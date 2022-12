Por estos días, la modelo y DJ Natalia París se encuentra viajando por el país. En sus historias de Instagram mostró su molestia al tratar con unos empleados de Avianca pues al parecer le prestaron un pésimo servició.

La paisa no suele hacer este tipo de videos en redes sociales, pues hace un tiempo vive bajo una filosofía positiva. Además, le enseña a sus seguidores cómo transformar la energía negativa de las personas y de cómo deshacerse de las preocupaciones de la vida.



“Cuando sois dueños de lo que está dentro de vosotros, lo de afuera ya no tiene poder sobre ti”, escribió la modelo en una publicación con la imagen de buda.



(Siga leyendo: La curiosa historia detrás del Almanaque de Bristol: ¿por qué se llama así?).



Sin embargo, al parecer esta situación con los empleados de Avianca la sacó de sus casillas. En el video no dio ningún detalle, ni tampoco contó las razones de su molestia. Natalia grabó a una mujer y un hombre que trabajan en la reconocida aerolínea y comentó:



“Vean, yo no me suelo quejar nunca en Avianca, de hecho, soy una defensora de Avianca. Pero estos dos chicos, pues, en una grosería. Los quiero denunciar, porque no hay derecho que haya gente así en Avianca. Que es una gran empresa”.

Los empleados, quienes tenían el tapabocas puesto, mientras la modelo hablaba, la miraban de reojo y nunca la miraron a pesar de que ella los grababa de frente.



“No, es que, esa cagada de la gente usa tapabocas. Es como esos haters que escriben por redes sociales y nadie los ve. Creen que nadie los ve…”, señaló.



(Siga leyendo: Fuertes críticas a Salt Bae por 'confianzudo' durante celebración de Argentina).



Para dejar en claro que este mensaje no es una queja contra la aerolínea, París escribió en sus videos: “Así no, gente. Hacen quedar mal a Avianca… Avianca es valiosa”. Por ahora, no se conoce más información sobre lo que pasó después del reporte de la DJ.

