Carolina Cruz sigue siendo el tema de conversación luego de que en el matutino ‘Día a Día’ hiciera comentarios polémicos sobre la explanación mamaria. La presentadora comentó que siente que este procedimiento se ha vuelto una moda y que las mujeres que se lo hacían quedaban planas como un hombre y con unas cicatrices horribles.

Esto desató una oleada de críticas y varios internautas y famosos han dado a conocer su opinión sobre el tema. Una de ellas fue la modelo y Dj Natalia Paris, quien aseguró que varias personas han decidido “montársela” a Carolina Cruz. Además, se fue contra las feministas que quieren generar polémicas donde no las debería de haber.



“Ahora les dio, pues, por montársela a Carolina Cruz porque dijo no sé qué cosa y ahora salieron todas las actrices e ‘influencers’ a juzgar… Están cayendo en una trampa, niñas del feminismo, y del juzgamiento a la máxima expresión, estamos como en una guerra”, comenzó diciendo.



Asimismo, agregó: “¿No se dan cuenta de que ese feminismo es una trampa para separarnos, para ponernos a pelear, para crear más desorden y así podernos controlar?, así la gente del poder tener más poder porque nos ven débiles y peleando los unos contra los otros”, aseveró la modelo paisa.

París también le pidió el favor a las personas que paren con los señalamientos y los juzgamientos hacia los demás. “Dejen ser, dejen que la otra persona hable y piense lo que sea, este país no va a cambiar si nosotros no cambiamos”, aseguró.



Por último, comentó que para lograr un cambio en la sociedad y en el país, cada persona debe hacer un esfuerzo. “¿No, pues que quieren un cambio? Entonces ese cambio lo tenemos que hacer cada uno aquí, no estar juzgando ni señalando con una piedra en la mano cada vez que alguien dice algo que ustedes no están de acuerdo… Dejen ser, dejen que la otra persona hable y piense lo que sea”, contó.



Varios internautas le han dado la razón a la modelo y compartieron su mensaje de unión y apoyó entre mujeres.

