Natalia París está cerca de cumplir 50 años, sin embargo, la DJ sigue presumiendo de su físico en videos y sesiones de fotos. Para lograrlo, París se toma en serio el cuidado de su piel, la actividad física y la dieta saludable.



En su cuenta de Instagram suele publicar imágenes de sus viajes y sets de DJ. Además, le gusta interactuar con sus seguidores y responder las preguntas de los más curiosos.



En esta ocasión, contestó a un usuario que le preguntó por la piel de su cara. El internauta deseaba saber cómo se las arregla la modelo para verse sin arrugas y en perfecto estado.



“Pareciera que no tienes arrugas en los ojos, ¿Cuál es el secreto?”, cuestionó el admirador, a lo que la antioqueña respondió con un tutorial de belleza de algunos de sus productos favoritos.



La DJ empezó por admitir que sí ha tenido problemas con sus arrugas pero que no se avergüenza de ello. Añadió que ha tomado medidas para cubrirlas y que tiene un consejo para todos sus fanáticos.



La modelo, Dj y empresaria paisa tiene una relación con Rafael Duarte. Foto: Instagram: @rafa.duarter

Su ritual de belleza

París explicó que tiene todo un proceso para evitar que se noten los años en su cara. Además de seguir una dieta saludable y mantener en equilibrio los niveles de estrés, la antioqueña utiliza una serie de cremas para cuidarse.



“Ojalá no tuviera arruguitas, sí se me hacen unas arruguitas cuando me río pero lo importante es que a uno no se le noten y te voy a dar un tip muy bueno y muy efectivo”, señaló.



En la grabación, París se mostró frente a la cámara mientras realizaba, paso por paso, su sesión de limpieza con mascarillas y geles. La mujer utilizó estos productos en su cara y en la base del cuello.



“Después de usar el gel uso otro sérum, pero mucho más grueso, es de aguacate y también tiene ácido glicólico... Te va el tip: te pones esto alrededor de los ojos, te lo dejas ahí como tipo mascarilla... lo dejas en esa zona donde no quieres que se noten esas arruguitas. Después cuando me maquillo, cuando estoy lista, vuelves y pones, pero ya más poquito”, explicó.



A pesar del video, París manifestó que no es necesario esconder el paso de la edad. Aseguro que algunas personas prefieren aceptar el cambio físico y amarse tal como son. Para la modelo, ambas opciones son válidas y cada quien debe hacer lo que le sienta mejor.

