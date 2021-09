'No quería vacunarme': Natalia Paris dijo que la obligaron a hacerlo

La modelo y Dj paisa Natalia Paris, quien causó polémica en enero de este año al recomendar el uso de dióxido de cloro para tratar el covid-19, volvió a generar rechazo al mencionar que no se quería poner la vacuna contra el coronavirus, la cual ya ha sido aplicada a más de 38 millones de dosis en todo el país.



Según dijo la famosa, de 47 años, al programa 'Lo sé todo', del 'Canal Uno', la obligaron a ponerse el biológico para poder viajar al exterior y "no hubo chance" de negarse.



(Lea también: Quién es Rafael Duarte, el novio y mánager de Natalia París).

"Nos pusieron esa vacuna obligatoria. No hay chance de que ningún ser humano diga que no, a no ser que se quiera quedar viviendo en su nidito y nunca salir del país", aseguró la modelo, quien también contó que se encuentra bastante enamorada de su manager Rafael Duarte al medio ya citado.



Además de aceptar que "no quería vacunarme", dijo que están "obligando a la humanidad" a hacerlo, al imponer la vacuna como un "requisito para poder salir del país".



Sobre las razones por las cuales no quería aplicarse el biológico, indicó que es debido a que ella lleva una vida muy saludable, tiene una alimentación balanceada y mantiene pensamientos positivo.



"Personalmente pienso que soy tan vital, que me alimento tan bien, que tengo pensamientos tan enfocados en la salud, que no necesito esa vacuna. Más poder le doy a los alimentos, a mi mente, a mis pensamientos positivos y al estilo de vida que mantengo, que es muy sano", dijo puntualmente la mujer.



(Le puede interesar: Natalia París responde a críticas por recomendar dióxido de cloro).

Según reveló la encuesta Pulso Social del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el 65,5 por ciento de las personas a las que no les interesa la vacuna manifiestan temores por potenciales efectos adversos.



Sin embargo, cabe aclarar que estos casos son muy extraños y poco comunes. De hecho, el Ministerio de Salud ha asegurado que solo una pequeña cantidad de personas (menos del 0,07% de los vacunados) sufrirían efectos adversos luego de vacunarse contra el covid-19.



(Le recomendamos leer: Mariana, la hija de Natalia París, incursiona en Onlyfans).

"Las vacunas contra el covid-19 son seguras y efectivas FACEBOOK

TWITTER

“La ocurrencia de eventos adversos posteriores a la vacunación es menos a 0,07%”, explica la entidad.



De igual manera, investigaciones científicas indican que las vacunas son seguras y que evitan los casos graves y el fallecimiento a causa de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2.



"Las vacunas contra el covid-19 son seguras y efectivas. Las vacunas contra el convid-19 fueron evaluadas en varios miles de participantes de ensayos clínicos. Las vacunas cumplieron los rigurosos estándares científicos de seguridad, efectividad y calidad de fabricación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)", aseguran los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés).



(Siga leyendo: Polémica por masiva fiesta de Natalia París en Quindío).



Tendencias EL TIEMPO