Con esfuerzo, tenacidad y persistencia, Natalia Madrid logró, por fin, cumplir uno de sus grandes sueños: graduarse como licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental.

En la ceremonia de grado, que se llevó a cabo el pasado 18 de abril, la sonrisa de oreja a oreja no faltó, pero tampoco lo hizo la que por mucho tiempo fue su compañera en los momentos difíciles: una caja de plástico repleta de obleas.

Para sus compañeros de universidad, las obleas podían ser una botana de dulce más. Sin embargo, para esta joven residente de Montería eran una fuente de ingresos indispensable.



Empezó vendiendo rosquillas de queso, luego intentó con las crispetas y, finalmente, llegó a las obleas, el producto que le permitió costear sus gastos, pagar su universidad, graduarse y, más recientemente, convertirse en un ejemplo de resiliencia a nivel nacional.



“Logré ahorrar para el costo de los semestres antes de la matrícula cero y, por supuesto, me ayudé con los gastos del diario en la universidad”, contó la joven, de acuerdo con ‘La Lengua Caribe’.

Obtener el título de licenciada de la Universidad de Córdoba supuso un gran logro para Natalia, pues, durante mucho tiempo, recorrió todos los rincones de la institución superior comercializando su producto entre estudiantes, docentes y trabajadores. La cafetería, en especial, se convirtió en el epicentro de su emprendimiento: muchos acudían para comprar las obleas con arequipe, queso y hasta chispitas de colores.



Con nada más que un recipiente de plástico con la etiqueta ‘1k’ en la parte frontal, la joven oriunda de Sahagún logró reunir el dinero para ayudar a sus padres con los gastos académicos, entre ellos los pasajes y materiales que necesitaba. De allí que posara con ella en sus fotos de grado: hace parte de su historia, una marcada por la pujanza y la perseverancia.



Su grado es solo uno de los muchos logros que Natalia tiene por delante. “Estoy muy agradecida con Dios y con mi familia por todo el apoyo que me han brindado en este camino. Siempre me he esforzado por ser una buena estudiante y sé que este es solo el comienzo de una gran carrera”, contó, según ‘Chica Noticias’.

De acuerdo con la Universidad de Córdoba, la joven trabaja en una panadería en Montería. En este momento, se encuentra a la espera de ofertas laborales que toquen a su puerta o, en su defecto, se aparezcan en redes sociales.



Su historia ha hecho eco en redes sociales, luego de que tanto la joven como la Universidad de Córdoba compartiera las fotos de su graduación en redes sociales. “Mis compañeros, faltan varios porteros y aseadoras. Lizana, Andrea, Dominguito, Jhony y Eduardo”, escribió la joven monteriana en la descripción de una imagen, en la que se le ve posando con su diploma.



En diálogo con el medio local citado anteriormente, Madrid envió un mensaje a todos los jóvenes que, como ella, pasan por problemas económicos y obstáculos para completar sus estudios.



“Mi mensaje a los jóvenes que empiezan y que quedan en la universidad para continuar con sus estudios es que no abandonen las metas a largo plazo, porque al alcanzarlas se van a sentir más realizados y felices. La idea es tener mucha persistencia”, comentó.

Hoy, 20 de abril, Natalia celebra su cumpleaños número 22. “Mi grado ha sido el mejor regalo de cumpleaños”, dijo.



Un informe elaborado recientemente por el Laboratorio de Economía de la Universidad Javeriana de Bogotá reveló que seis de cada diez jóvenes no tiene la posibilidad de ingresar a una universidad, en parte, por la falta de recursos económicos para costearla.



Ricardo Rodríguez, experto en el sistema educativo colombiano, explica que “el acceso a la educación marca en gran medida el acceso a otro tipo de oportunidades. Cuando algún factor lo limita, inmediatamente trunca el proyecto de vida de los niños, niñas y adolescentes. Es más, ni siquiera les permite contemplar una alternativa de vida diferente. De esta forma se perpetúa un círculo de pobreza en el país. Esa es realmente la dimensión de la importancia del acceso a la educación”.

