Natalia Lafourcade confesó que fue víctima de violencia de género

La cantante y compositora mexicana Natalia Lafourcade reveló que ha sido víctima de violencia de género sin ser consciente de ello. La confesión la hizo durante la presentación de la campaña ‘Voz a tu voz’, que busca dar a conocer el talento de nuevas artistas musicales que están surgiendo.

“Las marchas, las iniciativas y todo lo que se está viviendo en busca de la equidad de género me hicieron meditar acerca de cuáles fueron esas relaciones en mi vida en las que viví la violencia sin darme cuenta”, dijo Lafourcade en una conferencia de prensa virtual, con la también compositora mexicana Mónica Vélez.



Relató, además, que experimentó momentos violentos en los que fue señalada: “cuando se me dijo: ‘tú jamás podrías estar parada por tu propia cuenta, tú jamás andarás sin mí’”.



Aunque confesó que no había percibido esa violencia antes debido a que siempre se ha considerado “afortunada” por lograr grandes cosas en su carrera.



“En mi realidad, en mi mundo Natalia, no veía esa situación, porque desde los 14 años compongo canciones, lucho por lo que quiero hacer”, agregó la cantante, ganadora de dos premios Grammy Anglo.

Pero, después de identificar esos momentos violentos en su vida, decidió hacer algo al respecto para apoyar la igualdad de género. Es así como se unió a la iniciativa ‘Voz a tu voz’, con la que busca “visibilizar el talento de las cantautoras emergentes para lograr un equilibrio”.



La campaña, impulsada inicialmente por Mónica Vélez (compositora que ha trabajado con agrupaciones como Reik, Ha*Ash y Camila), surgió a partir de las estadísticas que registran que, de cada 100 autores cobrando derechos autorales, solo hay siete mujeres, según informó el periódico mexicano ‘Milenio’.



“Son muchas piezas que vamos a ir uniendo para poder mover ese número 7 a un 8, a un 10, a un 15, no sabemos cómo, pero la primera piedra es el concierto vía streaming”, explicó Vélez en la conferencia.



El concierto ‘Voz a tu voz (mujeres tejiendo sus voces en un canto de amor y equidad)’ se llevará a cabo el 26 de marzo a través de las plataformas de Facebook y YouTube. Se presentarán 20 cantautoras, 11 reconocidas y 9 emergentes.



Algunas de las artistas que estarán son Julieta Venegas, Paty Cantú, Daniela Spalla, Mon Laferte y, por supuesto, Natalia Lafourcade.

