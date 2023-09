La española Natalia Jiménez nació el 29 de diciembre de 1981 en Madrid. Fue parte de la agrupación musical La Quinta Estación, del cual se separó, y en 2011 sacó su primer álbum titulado con su propio nombre.

Es reconocida por sencillos como ‘Quédate con ella’, ‘El color de tus ojos’, ‘Algo más’, ‘Cuando un amor se va’, ‘El sol no regresa’, ‘El destino’ y, por supuesto, su más grande éxito, ‘Creo en mí’, el cual habla sobre el amor propio y la superación de adversidades.

Recientemente, en redes sociales, se viralizó un video de una joven que cantaba ‘Creo en mí’ de manera muy similar al tono de voz de la cantante. Sus interpretaciones las realizaba en las calles de León en Guanajuato (México).

El metraje llegó hasta los ojos de la artista, quien lo publicó en su cuenta oficial de TikTok. En la descripción, pidió ayuda a sus seguidores para localizarla: “¿Alguien conoce a esta niña o a su mamá? Me gustaría apoyarla. Déjenme saber si la reconocen en los comentarios. ¡Gracias!”.

La chica de 18 años, llamada Luz Edith Hernández Huerta, sufrió de retinoblastoma en sus ojos, que es un cáncer ubicado en la retina, por lo que tiene una discapacidad visual. Esto, según un clip publicado por Natalia Jimenez en la red social.

En el metraje, la joven artista relató que su hermano sufre de autismo y que por esto su mamá no podía obtener un empleo. “Mi mamá no puede trabajar porque tiene que cuidarnos a los dos. Con lo que puedas apoyarme, me va a ayudar mucho para pagar mi renta”, concluyó.

♬ Creo en Mi - Natalia Jiménez @nataliajimenezoficial Queria avisarles que ya encontré a Luz Edith!!! ♥️♥️♥️🙌🏼 Estamos planeando la mejor manera de hacerle llegar no solo recursos económicos, sino tambienver la manera de que su madre pueda tener un trabajo y con esto poder mantener a su familia. Muchas gracias a todos por el apoyo para encontrarla, en especial a Cristina su tia y el resto de la familia, por ponerme en contacto con ella. Les mantendré informados de cualquier avance! #creoenmi

Así fue el encuentro de Luz Edith y Natalia Jiménez

De acuerdo con un video compartido por la artista, Jiménez llegó de sorpresa al lugar donde generalmente la joven se presenta. En este se observa que la intérprete de ‘Cielo rojo’ se hizo al lado de la mamá de Luz Edith, quien se quedó mirándola determinadamente por unos segundos, hasta que la reconoció y le brindó una gran sonrisa.

Seguido a esto, Natalia Jiménez comenzó a cantar ‘Creo en mí’ junto a la joven, quien se percató de la presencia de su ídolo y dejó ver un gesto de felicidad. Luego de un saludo fraternal, las dos interpretaron la famosa canción.

En la descripción, la cantante dejó el siguiente mensaje: “¡Al fin nos reunimos! Estoy por fin con Luz Edith y felices. Logramos darle un apoyo para que ya no tenga que preocuparse por la renta de su casa en varios años. Esto con la ayuda de todos los que donaron en los shows realizados en México”.

Seguido a esto, hizo un llamado a quienes quieran apoyar a la joven económicamente, dejando la cuenta de banco que abrieron a su nombre.

