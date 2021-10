Natalia Jiménez hizo llorar a un participante de 'La Voz Senior'

'La Voz Senior', emitido por 'Caracol', se ha convertido en un programa que, no solo ha permitido conocer el talento musical de los adultos mayores en Colombia, sino también le ha dado la posibilidad a los concursantes de contar sus historias.



De hecho, en uno de los últimos capítulos, el participante Gerardo Bedoya, de 65 años, se mostró bastante conmovido a raíz de una pregunta que realizó la cantante Natalia Jiménez.



'Don Gerardo' interpretó con mucho sentimiento y nostalgia la canción ‘La cama vacía', del compositor Carlos Spaventa.



Y, aunque los jurados no se dieron la vuelta, lo felicitaron por su voz y su talento. Sin embargo, Jesús Navarro, miembro de la agrupación Reik, le dijo que había elegido una canción "muy triste", que casi "lo hizo llorar".



Acto seguido, Natalia Jiménez le preguntó a 'Don Gerardo' por qué eligió una canción tan triste.



"Por una razón muy sencilla. Porque resulta que en la situación que está viviendo el país, por causa de la pandemia, cuántas personas en la cama de un hospital se debaten entre la vida y la muerte. (...) Son más los que pierden la batalla, entonces me ha parecido prudente presentarme con este tema", aseguró 'Don Gerardo'.



Luego de la explicación del participante, Jiménez le preguntó si él había tenido una experiencia así con alguien cercano.



El hombre dijo "sí, varios amigos" y luego recordó la muerte de su padre, quien falleció hace dos años "prácticamente en sus brazos".



La cantante inmediatamente se disculpó por la pregunta y afirmó que, si ella y sus compañeros no voltearon sus sillas, no fue porque "usted haya hecho algo con su voz, sino porque no es lo que ahora estamos buscando".



"Es muy acertado el tema de su canción. Muy difícil es el momento que estamos viviendo ahora y nadie aquí se ha parado, en el programa, a cantar sobre la situación que estamos pasando", añadió.



Finalmente, los jurados despidieron a 'Don Gerardo' de pie y con aplausos por su interpretación.



ELTIEMPO.COM