Natalia Jiménez, de La Voz, confesó que sufre un problema auditivo

El programa de concurso ‘La Voz Senior’, que se transmite por el ‘Canal Caracol’, cada noche abre sus micrófonos a los mayores de 60 años.



Ante las cámaras, los participantes suelen compartir sus particulares historias, impactantes experiencias y una que otra anécdota. Los jurados también aprovechan para contar sus historias, como lo hizo Natalia Jiménez que en un capítulo reciente se refirió a algunos de sus problemas de salud.



En el capítulo de este 28 de septiembre, Juan Carlos Echeverry, de 62 años, participó interpretando el tema ‘Santa Lucía’, de Mario Fernández. El hombre comentó que tuvo varios problemas de salud.



“El sueño era grabar un disco y cuando cumplí 30 años perdí un oído. Es muy fácil que eso pase”, dijo Echeverry a los jurados de ‘La Voz’. Continuó explicando que tuvo una infección en la garganta que “pasó al oído interno”, por lo que se le taparon los oídos. Uno de estos no se destapó.

El hombre agregó que tuvo que aprender nuevamente a cantar y que debía usar un audífono para poder escuchar mejor. Sin embargo, no lo podía usar mientras cantaba porque no lograba identificar los tonos y se producía un feedback.



En ese momento, la cantante española Natalia Jiménez, jurado de ‘La Voz’, comentó el problema de salud que también la aqueja: “Yo siempre me estoy quejando porque tengo un tinnitus vascular en el oído izquierdo [...] La vena yugular me pega con el mastoideo, entonces se me está pegando continuamente el ruido de mi corazón en el oído”.

El tinnitus vascular se caracteriza por ser un sonido de timbre o zumbido en uno o ambos oídos. Según la Clínica Mayo, entre el 15 y el 20 por ciento de la población la padece. “Está relacionada con la edad, una lesión del oído o un trastorno del aparato circulatorio”, explican.



El jurado Jesús Navarro se mostró sorprendido con la confesión de Natalia. Además, ella le dijo que a veces se tenía que “agarrar del cuello” para poder oír mejor.



“Los cantantes necesitamos escucharnos a nosotros mismos para poder cantar bien [..] Si tu capacidad auditiva disminuye es una inseguridad gigantesca, es necesario que se explique”, comentó Navarro a la audiencia.

Juan Carlos, quien no pasó las audiciones a ciegas, terminó haciendo una reflexión al respecto: “Yo creo que uno tiene que aprender a valorar las cosas que tiene, cuando las tiene”.



Jimenez lo felicitó por seguir adelante y superar esa “capacidad especial” que le llegó de manera inesperada, algo que seguramente ella también está haciendo a pesar de su condición.



Natalia Jiménez comenzó su carrera musical como vocalista de la agrupación ‘La Quinta Estación’, a inicios de los 2000. Hace poco lanzó un nuevo álbum llamado México de mi corazón II. Su pareja es el mánager Arnold Hemkes y tiene una hija llamada Alessandra.

