Según la Organización Mundial de la Salud, en promedio, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Desde el 2017, el movimiento #MeToo ha permitido que mujeres dentro del mundo del entretenimiento puedan contar las historias de los abusos que han vivido en sus vidas.



Una de ellas fue la actriz y modelo Natalia Durán, quien desde finales del 2021 ha preocupado a sus seguidores cuando reveló que fue diagnosticada con cáncer de tiroides.

Recientemente, hizo un video en su cuenta de YouTube en el que habla de la situación de abuso que tuvo que vivir a manos de su padre biológico. En su video Durán contó detalles de la dura primera infancia que tuvo que atravesar: “Mi papá biológico abusó de mí cuando tenía apenas tres añitos”.



Además de la caleña, otras celebridades han empezado a contar las historias de sus experiencias de abuso y acoso.



(En contexto: Natalia Durán habla acerca del abuso sexual de su papá y sus primos).

Carlos Santana

Carlos Santana es el solista latino con más números uno de la tabla, en total tiene 2 canciones. 'Supernatural' que tuvo esa posición durante 12 meses y 'Smooth' estuvo durante 9 semanas. Foto: Jorge Padeiro / EFE

La leyenda de la guitarra reveló que durante su niñez fue abusado sexualmente. En el 2000, de acuerdo al medio ‘El Universal’, Santana contó que al recordar esa parte de su infancia se sintió muy avergonzado y apenado por la experiencia que vivió.



“Mi recompensa por librarme de esa carga fue crear ‘Supernatural’”, confesó el artista en su momento.

Lady Gaga

En una entrevista, la cantante contó detalles sobre la experiencia. Foto: AFP

Hace ocho años, la cantante y superestrella Stefani Germanotta contó cómo fue abusada por un productor cuando apenas tenía 19 años.



(Puede interesarle: La razón por la que nunca se dijo el nombre del 'Chavo del 8' en TV).



Producto de ese abuso, la cantante y actriz quedó embarazada y vivió con estrés postraumático durante más de una década, según dijo en el documental conjunto entre el Príncipe Harry y Oprah Winfrey, ‘The Me You Can’t See’.



“No se lo conté a nadie durante más de siete años”, dijo Germanotta, de acuerdo con el diario ‘La Vanguardia’. Sin embargo, espera que con sus declaraciones poco a poco más personas que han sido victimizadas puedan sentirse escuchadas y representadas por alguien que vivió una experiencia similar.

Madonna

La cantante ha hablado sobre este incidente en múltiples ocasiones a lo largo de su carrera. Foto: Efe

Apenas llegó a New York, alguien se aprovechó de la cantante. Tenía 19 años cuando fue víctima de una violación. En una entrevista en la revista ‘Harper’s Bazaar’, contó sus primeros años en la ciudad.



(Antes de irse: Anitta: 'Llegar a la cima ha sido un trabajo de hormiguita').



“No me recibió con brazos abiertos, en una ocasión me violaron en la azotea de un edificio mientras me amenazaban con un cuchillo”, contó la cantante italo estadounidense sobre la circunstancia. En su momento, decidió no reportarlo a las autoridades por vergüenza.



“Me dijeron que tendrían que hacerme exámenes físicos, ir a tribunales y responder cosas personales”, explicó Madonna.

Demi Lovato

La cantante Demi Lovato confesó en el programa ‘The Joe Rogan Experience’ que es pansexual. Foto: Instagram: @ddlovato

Hace poco más de un año, Lovato confesó que había sido víctima de abusos sexuales mientras actuaba para Disney. Lamentablemente, vivió este flagelo en dos ocasiones en su vida. Primero a sus 15 años y, más adelante, cuando tenía problemas de adicción, un narcotraficante se aprovechó de ella.



En esa segunda ocasión, también sufrió un derrame cerebral y un paro cardíaco ocasionado por una sobredosis con fentanilo. En el documental ‘Dancing with the Devil’, que se estrenó a finales de marzo del 2021, contó detalles de ambas experiencias.

Kesha

La cantante denunció a su productor en el 2014. Foto: Cuenta @iiswhoiis

En el 2014, la artista denunció a su productor Lukasz Gottwald por abuso sexual. Detalló que la drogó, abuso de ella sexual y emocionalmente, e incluyó una cláusula en la que no podía retirarse de la disquera para la cual él trabajaba.

Britney Spears

La cantante renunció a sus presentaciones en vivo hasta que se suspenda el control de su padre. Foto: AFP

Finalmente, este año la cantante y princesa del pop fue liberada de la tutela a la que estaba sometida en la que su padre podía tomar decisiones por ella, incluso en materia de su salud y la de sus hijos. #FreeBritney marcó el movimiento que buscaría que ella finalmente pudiera ser autónoma.



Reveló que tanto ella como su hermana fueron abusadas sexualmente por un miembro de la familia cuando eran menores de edad. Además, mientras estuvo bajo la tutela de su padre, no le era permitido tener autonomía sexual y reproductiva, pues no le dejaban quedar embarazada.



Aún no está claro cuántas personas en el mundo del entretenimiento en todo el planeta han sufrido instancias de abuso y acoso. Lo que es cierto es que cada vez son menos quienes quieren callar los sufrimientos vividos.

