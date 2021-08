'Está muy regular': Hija de Natalia Durán habla sobre el cáncer de su mamá

"He estado en estudios y me diagnosticaron con cáncer en la tiroides y en el cuello", contó el pasado 9 de marzo la actriz Natalia Durán, de 37 años, a través de un Instagram TV. A partir de ese momento ha estado documentando en sus redes sociales cómo va su proceso médico.



Tras someterse tres intervenciones quirúrgicas ya, contó recientemente en sus historias que lamentablemente, su prueba de patología no salió tan positiva pues detectaron que tiene más metástasis de lo que esperaba. “La patología no salió tan chévere, tengo mucha más metástasis de lo que creía", indicó.



(Lea también: 'Tengo más metástasis': Natalia Durán sobre su proceso con el cáncer).

La hija mayor de Natalia, a quien tuvo en su primer matrimonio con el músico Juan Pablo Durán cuando tenía tan solo 18 años, concedió recientemente una entrevista al programa ‘Lo Sé Todo’, de 'Canal Uno'.



Mya Durán, de 19 años, habló sobre la salud de la actriz recordada por su debut en la telenovela 'Padres e hijos' y su participación en 'La ley del corazón'.



“Mi mamá viene con una salud muy regular desde hace muchos años, a causa de esto fue a revisarse y, a causa de esto le diagnosticaron lo que se llama síndrome de ASIA”, manifestó.



(Le puede interesar: Los mensajes de apoyo a Natalia Durán: su hija, Natalia París y otros).

De acuerdo con la Clínica Reumatología, el síndrome autoinmune/inflamatorio inducido por adyuvante (ASIA) es "una entidad caracterizada por la presencia de manifestaciones variadas y/o síntomas no específicos (...) y que cuenta con el antecedente de la aplicación de una sustancia ajena al organismo que puede actuar como adyuvante, o materiales no especificados con fines estéticos".



De hecho, Natalia Durán contó que este es "el síndrome autoinmune por el cual dos de mis médicos creen que tengo este cáncer". La buena noticia es que indicó que "me he ido recuperando" de esta enfermedad.



Mya también confirmó que el cáncer de tiroides de su madre ha hecho metástasis en los ganglios ubicados en el cuello.



Finalmente dijo que a pesar del duro momento que están viviendo, esto los ha unido como familia y Natalia sigue brindándole todo su apoyo en su carrera musical.



"Me enseña todo lo que ella sabe y es un referente en la actuación, en la música, igual que mi padre. Ha sido importante para mi en este desarrollo de mi carrera y para seguir adelante con mis toques, con mis nuevas canciones y nuevos proyectos", aseguró.



(Le recomendamos leer: Natalia Durán: así es el cáncer de tiroides que padecería la actriz).

Esta no es la primera vez que la joven habla sobre el diagnóstico de su madre. Cuando se dio a conocer la noticia inicial a la opinión publica también compartió unas historias pronunciándose al respecto.



“Sí, esta es nuestra nueva realidad. A seguir adelante y sacarle todas las enseñanzas que la vida nos tenga que dar”, escribió junto a la republicación del Instagram TV de su madre, a quien le dijo que era una “berraca” y que la admiraba “profundamente”.



“Simplemente eres mi vida. Te amo”, manifestó.



(Siga leyendo: Piden donaciones para que actriz Natalia Durán pague gastos médicos).



Tendencias EL TIEMPO