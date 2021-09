Natalia Durán se prepara para su tercera cirugía por cáncer de tiroides

La actriz y modelo Natalia Duran confesó a través de sus historias en Instagram que muy pronto tendrá su tercera cirugía para combatir el cáncer de tiroides y cuello con el que lucha desde inicios de este año.

El pasado 9 de marzo la caleña, de 37 años ,contó en redes sociales que padecía el síndrome autoinmune/inflamatorio inducido por adyuvante (Asia), que de acuerdo con la Clínica de Reumatología, es "una entidad caracterizada por la presencia de manifestaciones variadas y/o síntomas no específicos (...) y que cuenta con el antecedente de la aplicación de una sustancia ajena al organismo que puede actuar como adyuvante, o materiales no especificados con fines estéticos".



Según la actriz, se ha ido recuperando poco a poco de esta enfermedad, sin embargo, la presencia de este síndrome es la razón principal para que dos de sus médicos piensen que tiene cáncer de tiroides. Este síndrome autoinmune es atribuido a una sustancia extraña en el cuerpo que comúnmente suele ser la silicona de las prótesis mamarias.

Luego de dos cirugías, el pasado 7 de julio, cuatro meses después de contar que padecía la enfermedad, la famosa comentó que tenía mucha más metástasis de la que pensaba y que debía hacerse más exámenes para saber qué tan agresivo iba a ser el tratamiento restante y si tendría que someterse a otra intervención quirúrgica más.



En las últimas horas, la actriz de ‘La ley del corazón’ confirmó que debido a los resultados de sus últimos exámenes sí deberá hacerse una tercera cirugía y que será muy pronto. Además contó que por ahora va a mitad de proceso y aún le quedan varias hospitalizaciones, pero que dará detalles sobre su situación más adelante.



“Ya casi estoy preparada para salir a contarles muchas cosas, de mis historias, de todo lo que está pasando realmente conmigo y cómo creo que muchas mujeres pueden sentirse identificadas. Creo que muchos hombres también pueden aprender de estos temas”, dijo la modelo en sus historias de Instagram.



A su vez, agradeció a todas las personas que están pendientes del proceso que está pasando y le envían mensajes de apoyo. “Me han escrito muchos mensajes que me ponen muy feliz, pero no los respondo porque estoy muy desconectada”, mencionó.



Aseguró que ha sido un tiempo “harto por las hormonas” y se ha sentido “rara”, pero que de todas maneras va a realizarse la cirugía con muy buena energía.



Su afectación anímica es debido a que su cáncer afecta a la tiroides: una glándula productora de hormonas que está ubicada en el cuello y equilibra las reacciones químicas y las actividades que componen el metabolismo del cuerpo.



Existen otro tipo de causas que pueden afectar la producción de hormonas por parte de esta glándula: Enfermedad autoinmune, radioterapia, medicamentos, respuesta al tratamiento para el hipertiroidismo y nódulos hiperactivos en la tiroides.

