La actriz y modelo colombiana, Natalia Durán, volvió a hablar públicamente sobre su situación de salud física y mental.



En una reciente entrevista con el programa 'La Red' de Caracol Televisión, Durán reveló que su situación llegó, incluso, a afectar su esfera laboral.



"Cuando uno tiene un cuerpo que empieza a decaer, los pensamientos están de acuerdo a eso (...) Empiezo a perder muchas facultades, la memoria es una muy fuerte... todavía me cuesta hablar fluidamente y encontrar las palabras que son. Los libretos cada día me costaban más... y todo esto en silencio", aseguró.



De acuerdo con Durán, tanto su salud mental como su salud física la llevaron a estar varias veces en el hospital: "Todo empezó con unas arritmias cardiacas, luego me dio síncope (...) En un punto estaba muy desesperada, yo no encontraba los recursos para seguirme parando de la cama", anotó.



Y explicó que esa situación afectó su vida laboral: "Empecé a perder trabajos. Creo que la última vez que hice una serie estaban mamados de mí porque yo me la pasé enferme toda la serie. Desde 'A corazón Abierto' me la pasaba enferma".



No obstante, aseguró que, después de todos esos hechos -incluido el de la revelación de abuso sexual por parte de su padre- se siente "bien", "muy vital", y "tranquila". Incluso, dijo que le gustaría volver a la actuación y a la vocación del servicio.



Por el momento, indicó que se se ha dedicado a recuperarse: parte de ese proceso, explicó, ha incluido dietas y tratamientos muy estrictos.



En los últimos años, Durán ha contado que padece de cáncer de tiroides y de síndrome de Asia. Además, está enfrentando las secuelas del abuso que sufrió cuando era niña.

EL TIEMPO