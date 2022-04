Natalia Durán, actriz recordada por varias de sus apariciones en la pantalla de la televisión colombiana, ha recibido miles de mensajes de apoyo en los últimos meses tras ser diagnosticada con cáncer de tiroides.



La también modelo, de 38 años, viene compartiendo con sus seguidores de redes sociales el proceso médico que ha debido afrontar. Ya ha entrado al quirófano en tres ocasiones para contener la metástasis. Ahora, inició un tratamiento radioactivo.

“Estoy aquí en el hospital. Ya me van a hacer mis exámenes; hoy me hospitalizan”, aseguró en las últimas horas en sus historias de la red social Instagram, en las que se veía esperanzada por la nueva etapa.



“(Acá) metiéndole la buena onda, siempre. Me siento lista, fuerte, contenta y preparada para todos estos retos”, agregó. También dijo que esperaba que hubiera más “Natalia para seguir dando lora”.Para recibir la terapia de yodo radiactivo (RAI), debe estar en la institución médica por varios días, usar un traje especial radioactivo y, según compartió, hasta usar un baño exclusivo para ella.

¿En qué consiste el tratamiento radioactivo?

La Sociedad Americana del Cáncer de Estados Unidos señala, en su portal web, que el yodo radioactivo (RAI) se utiliza para tratar el cáncer de tiroides luego de haber probado cirugías u otros procedimientos que no tuvieron el resultado esperado.



“El RAI se acumula principalmente en las células de la tiroides, donde la radiación puede destruir la glándula tiroides y cualquier otra célula tiroidea (incluyendo las células cancerosas) que absorbe el yodo, con poco efecto en el resto de su cuerpo”, describen.



Es decir: el yodo ingresa al cuerpo, encuentra las células de la tiroides y mata las cancerígenas, sin afectar el tejido normal.



Se espera que la actriz de ‘La ley del corazón’ entregue más detalles de su nuevo tratamiento, con el cual superar el cáncer.



En paralelo con su condición de salud, la vallecaucana se ha sincerado en las últimas semanas y ha hablado de los difíciles momentos que vivió en la niñez al ser víctima de abuso sexual. Aseguró que ese es el origen de su enfermedad.



La actriz y modelo habló sobre la relación de su enfermedad con sus traumas de infancia. Foto: Instagram: @nataduranv

“Fue un papá que abusó de mí sexualmente hasta que yo tenía 3 añitos... Abusó de mí de todas las maneras, de manera violenta, de manera sexual, maltrató a mi mamá delante mío. Abusó de ella también", contó en un video para su canal de YouTube.



“El cáncer de tiroides que tengo en este momento estoy segura que tiene que ver con el haber callado mi voz. Así que, como un acto de sanación hacia sí misma, tenía que hablar”, comentó en charla con ‘Caracol Radio’.

