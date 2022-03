Natalia Durán, recordada por actuar en grandes producciones como ‘Padres e hijos’ y ‘A corazón abierto’, ha revelado una dura situación que tuvo que vivir cuando era pequeña.



En un video que subió a su canal de YouTube, la modelo colombiana develó que en su vida ha tenido dos papás, uno biológico y otro adoptivo. De acuerdo con Durán, su apellido se debe a que fue adoptada por Mauricio Durán, uno de los hombres que más ama en su vida, junto con su hijo.

Sin embargo, llena de valor, la mujer de 38 años también declaró que había sido abusada en constantes ocasiones y de distintas maneras por quien es su padre biológico, Fernando Segura.



“Fue un papá que abusó de mí sexualmente hasta que yo tenía 3 añitos”, dijo en el video titulado ‘Partecitas de mí’.

También contó los duros detalles de esta parte de su vida, una primera infancia bastante violenta: “Abusó de mí de todas las maneras, de manera violenta, de manera sexual, maltrató a mi mamá delante mío. Abusó de ella también”.



Aunque ella dice que el presunto abusador ya falleció, este hecho le dejó algunas marcas en “la brújula de lo que está bien y mal”. Además, este hecho la llevó, en ocasiones, a no sentirse cómoda con su cuerpo.

“Era un cuerpo que no me pertenecía, en el que siempre me sentía muy incómoda, sentía que algo no estaba bien conmigo”, dijo.



Adicionalmente, Natalia Durán relató que, luego de este trágico episodio, fue abusada nuevamente por dos de sus primos; hechos que les ha relatado a su papá adoptivo y a sus hijos.

¿Quién es Natalia Durán?

Es una actriz y modelo caleña reconocida por su participación en muchos programas de la televisión colombiana como ‘La ley del corazón’.



A lo largo de 2021 y 2022 ha anunciado que se ha tenido que someter a diferentes cirugías, luego de revelar que padecía de cáncer de tiroides, el cual está relacionado con el síndrome de Asia que padeció tras implantarse productos mamarios que luego se retiró.

En constantes ocasiones ha compartido con sus seguidores partes pequeñas de su vida acerca de cómo ha enfrentado la enfermedad que ahora la aqueja.



“Hace unos diez años más o menos pasé de ser una persona atractiva, feliz, me sentía muy capaz, hacía deportes, mi existir en la vida era muy dinámico y comencé esta experiencia de ir perdiendo de a poco mi seguridad. Empecé a enfermarme”, afirmó en un video en su Instagram.

Debido a esto, según ella, su carrera actoral se vió deteriorada, pues se le dificultaba aprenderse los guiones: “Me tocaba rechazar muchos trabajos porque empecé a perder mis facultades cognitivas, mi memoria estaba muy mal”.



A pesar de lo ocurrido en su vida, la actriz agradeció a su equipo de médicos, quienes la han ayudado a “volver a su cuerpo” y a sentirse mucho mejor, física y mentalmente.

