Hace algunos días la modelo y actriz Natalia Durán abrió su corazón y reveló, a través de su canal de YouTube, que fue víctima de abuso sexual por parte de su padre biológico, Fernando Segura, cuando era tan solo una niña.



"Fue un papá que abusó de mí sexualmente hasta que yo tenía 3 añitos... Abusó de mí de todas las maneras, de manera violenta, de manera sexual, maltrató a mi mamá delante mío. Abusó de ella también", contó en el video.

Un fuerte testimonio que decidió compartir porque, desde sus creencias, "las enfermedades tienen que ver con impactos emocionales". De tal forma que ha venido haciendo un trabajo de introspección para entender la relación del cáncer que padece con sus traumas de infancia.

"Para mí esta enfermedad mucho mas allá de lo físico, que es muy importante tratar de todas las maneras integrales, es tratar de entender ese origen emocional que lleva a la cuerpo a hacer una reacción frente a eso. Para eso tuve que ir a mi pasado con esta impronta muy fuerte de abuso sexual y, a raíz de esta impronta, entender todos los fenómenos que han pasado en mi vida", destacó la actriz en una entrevista con 'Caracol Radio'.



La madre de Natalia murió a causa de un cáncer de seno cuando ella tan solo tenía 16 años. Foto: Instagram

La actriz subrayó que está segura que su enfermedad está relacionada con las situaciones de abuso que vivió de pequeña. Un recuerdo que le ha permitido entender muchas cosas sobre sí misma e iniciar un proceso de sanación tanto física como mental, en el que el dar su testimonio ha jugado un papel fundamental.



"El cáncer de tiroides que yo tengo en este momento estoy segura que tiene que ver con el haber callado mi voz. Así que, como un acto de sanación hacia sí misma, tenía que hablar... Además, el abuso, más que nada en este mundo, se tiene que hablar", expresó la artista en la emisora mencionada.



Así mismo, Natalia Durán reveló que su mamá nunca se enteró de los abusos de los que fue víctima, pero que siempre fue una guerrera que le brindó todo el amor que pudo.



"Ella afortunadamente, intuitivamente, en algún momento, aunque no lo supo lo sintió y fue cuando decidió irse. Pero nunca lo supo... Ella murió sin saberlo. Ella simplemente su intuición de mamá algo le dijo y se fue, pero nunca lo supo", confirmó.



De acuerdo con las declaraciones que hizo la modelo, su madre no pudo identificar que su pareja era un abusador porque no dejaba unas marcas contundentes. De hecho, la misma Natalia tardó tiempo en entender y reconocer que había sido víctima de su progenitor.

"El abuso genera unas improntas biológicas que generan confusión en la mente y el cerebro. Entonces no es fácil que un niño simplemente diga: 'Ay, mamá, mira que me pasó esto'... Uno entra en confusión, uno no entiende, uno no tiene una connotación clara", explicó.



Finalmente, la actriz pidió a los padres de familia hacerse caso de su propia salud mental y aprender a gestionar sus emociones para generar ambientes sanos y de diálogo con sus hijos, de tal forma que los niños sientan la confianza de hablar de abuso o cualquier otro tema.



"Yo insisto mucho en que nosotros tenemos que empezar a tomar responsabilidad por gestionar nuestras propias emociones. En el momento en que los líderes de la casa: papá, mamá, hermanos, lo que sea, decidan tomar responsabilidad por su universo emocional y psicológico, se crea un ambiente en donde se puede hablar de los sentimientos sin castigo, en donde se puede hablar de lo malo, en donde se puede hablar de lo asombroso", puntualizó en la entrevista con 'Caracol Radio'.

