La actriz Natalia Durán, reconocida por su protagonismo en más de 15 telenovelas nacionales, ha estado en el foco de la conversación mediática, debido a algunas declaraciones sobre su vida personal, que han dejado atónitos a muchos de sus fans.



(Siga leyendo: MasterChef: Hassam revivió su participación con plato especial).

En una entrevista realizada para el canal de YouTube ‘AutoStar TV’, se reveló que la actriz en realidad no tiene 37 años cómo se ve en los registros digitales de algunos portales como 'Wikipedia'. Según menciona la protagonista de ‘Padres e Hijos’ (2001), los datos que aparecen en línea han hecho que se le atribuya una edad falsa.



“Te voy a corregir. Es mentira, soy de las pocas que se quiere poner años y no quitar. Esa es la información que sale en Internet porque seguramente un ‘manager’ hace mucho tiempo la habrá dicho, pero es mentira. Yo soy de 1982, tengo 40 años. No tengo 37, no se desilusionen,” puntualizó Durán en la entrevista.



De igual forma, la vallecaucana también pudo hablar sobre aspectos traumáticos de su vida, como los abusos que padeció por parte de su padre biológico y del cáncer de tiroides que la aflige.

Abusos de la niñez

Facebook Twitter Linkedin

NATALIA DURÁN Foto: Instagram: @nataduranv

Según relató la actriz en un vídeo en su canal de Youtube, Mauricio Durán, su padre adoptivo, fue quien le brindó esa figura paterna que tanto necesitaba, por lo que decidió cambiar su apellido de Segura a Durán.



“Yo tuve un papá que fue mi papá biológico. El se llamaba Fernando Segura y tenía ese apellido, yo odiaba ese apellido y me sentía muy mal con ese nombre (...) Yo lo tuve hasta los nueve años y ahí lo cambié por el de mi padre adoptivo”, dijo la actriz.



“El maltrato lo sufrí por mi papá biológico y dos miembros más de la familia, agregó”.



(Le puede interesar: Lina Tejeiro revela la millonada que pagó para retirarse los biopolímeros).



Cabe aclarar, que en su canal de YouTube, Durán se llenó de valor y pudo exponer su caso, en el cual señaló que fue abusada sexualmente hasta los tres años.



“Abusó de mí de todas las maneras, de manera violenta, de manera sexual, maltrató a mi mamá delante mío. Abusó de ella también”, puntualizó.



Si bien aclara que el presunto abusador ya falleció, los traumas y las marcas siguen vigentes, luego de 35 años, pues esto ha hecho que se creen complejos muy marcados que no son fácilmente superados con terapias y tratamientos psicológicos.

Natalia Durán y sus padecimiento médicos

El pasado mes de junio de 2021, se conocía la noticia sobre el cáncer de tiroides que padecía Durán y que está relacionado con el síndrome de Asia, pues según mencionan algunos especialistas, se puede producir por la implantación de productos mamarios, que su cuerpo no soportó.



También: Chyno Miranda reapareció en redes sociales para hablar de su salud).



“En este estado no sé cómo voy a salir (...) no solo pensé en la muerte, sino que también tenía la certeza de que mi cuerpo no iba a aguantar, mencionó en la entrevista”.



Hoy Natalia se siente estable con su salud, pues está combatiendo el cáncer por medio de un proceso radiactivo. Ella menciona que no ha vuelto a la pantalla chica a causa de la diversidad de tropiezos que padeció.

Más noticias

Aida Victoria Merlano a Ricardo Montaner: ‘Usted carece de Argumentos’

Epa Colombia: así lucía la empresaria antes de ser famosa

Greeicy comparte tierno momento junto a su bebé, Kai

Tendencias EL TIEMPO