Natalia Durán defendió a Nataly Umaña de las críticas: ‘También es un drama para ella’

La actriz y modelo caleña Natalia Durán es reconocida por producciones como 'A corazón abierto', 'Yo soy Franky', 'Secretos del paraíso' y 'Floricienta'. Sin embargo, el programa por el que muchos de los colombianos la tienen en su memoria es 'Padres e hijos'.

Con respecto a lo que sucedió en ‘La casa de los famosos’ acerca del romance entre Miguel Melfi y Nataly Umaña, que tuvo a todos los televidentes pendientes de lo que sucedía entre la pareja, la actriz decidió opinar sobre lo que ocurrió el domingo 10 de marzo.

Durante esa transmisión, Alejandro Estrada terminó su relación con la participante del ‘reality’, esto debido a las decisiones que ella tomó con respecto a su cercanía con el panameño, ya que las cámaras captaron que se han dado diversos besos durante su estadía.

Natalia Durán se pronunció sobre Nataly Umaña: ‘Me parece tenaz’



Por medio de sus historias de Instagram, Natalia Durán quiso dar su opinión sobre lo que sucedió en ‘La casa de los famosos’ con dos de sus colegas. La actriz conoce a Nataly Umaña y Alejandro Estrada.

“Mi gente linda, miren, yo no soy de opinar de estas cosas que tienen que ver con compañeros, colegas, gente que quiero. Está muy de moda el tema de Nataly y Alejo. He encontrado con cosas que me han dolido mucho, mensajes hostiles, inhumanos”, inició su mensaje Durán.

La artista explicó que ha visto a varios de sus compañeros e incluso personas que no conoce hablando tajantemente sobre la situación: “Me deja una triste sensación. Una chica empezó con esta cosa de juzgar a Nataly y no porque ella esté dentro de ‘La casa de los famosos’ quiere decir que tengamos derecho apedrearla”.

“De repente sale todo el mundo a capitalizar un drama, que creo que también es un drama para ella, para Alejo quien es compañero mío lo quiero mucho, a Nataly la conozco hace muchísimo tiempo. Ellos sabrán más que nadie cómo es su relación”.

“Lo que nosotros veamos o no en televisión, puede que nos parezca correcto o incorrecto, pero lo que más me parece tenaz que cómo tanta gente sale a capitalizar esto para resaltar sus propios valores, para decir que ellos son impolutos y que son geniales, que jamás harían algo como esto, qué feo, de repente todos somos santos”.

Natalia Durán habla de su estado de salud



