'Tengo más metástasis': Natalia Durán sobre su proceso con el cáncer

El pasado 9 de marzo la actriz Natalia Durán, de 37 años, contó que fue diagnosticada con cáncer en la tiroides y en el cuello. El anuncio lo hizo a través de un video de Instagram TV.



La caleña, que se ha sometido a tres intervenciones quirúrgicas ya, contó recientemente en sus historias de Instagram una noticia no muy alentadora con respecto a cómo va su proceso de salud.



De acuerdo a lo comentado por la artista, lamentablemente, su prueba de patología no salió tan positiva pues detectaron que tiene más metástasis de lo que esperaba. “La patología no salió tan chévere, tengo mucha más metástasis de lo que creía", indicó.



Sin embargo, no todo es negativo. También contó que "me he ido recuperando mucho del síndrome de ASIA, qué es el síndrome autoinmune por el cual dos de mis médicos creen que tengo este cáncer. Día a día vamos aprendiendo mucho".



De acuerdo con la Clínica Reumatología, el síndrome autoinmune/inflamatorio inducido por adyuvante (ASIA) es "una entidad caracterizada por la presencia de manifestaciones variadas y/o síntomas no específicos (...) y que cuenta con el antecedente de la aplicación de una sustancia ajena al organismo que puede actuar como adyuvante, o materiales no especificados con fines estéticos".



El pasado 7 de julio, la famosa, muy conocida por su debut en la telenovela 'Padres e hijos' y su participación en 'La ley del corazón', reapareció para contarle a sus más de 500 mil seguidores que aún le quedaba una tercera intervención quirúrgica y que dependía de la patología para saber qué tan agresivo iba a ser el tratamiento restante.



"Me queda todavía una tercera cirugía, dependo de los resultados de la patología de esta cirugía para saber qué tan agresivo será lo que sigue. Hagamos ‘chulitos’ para que todo salga bien”, dijo en ese momento.



