La actriz Natalia Durán revela que está luchando contra un cáncer

La actriz Natalia Durán, de 37 años, contó este martes 9 de marzo en horas de la mañana que fue diagnosticada con cáncer de tiroides. El anuncio lo hizo a través de un video de Instagram TV, en el que contó cómo ha sido su proceso médico.



"Les cuento por qué decidí desconectarme. He estado en estudios y me diagnosticaron con cáncer en la tiroides y en el cuello", contó la caleña, quien también indicó que tuvo que recibir una transfusión de sangre porque sus niveles de hemoglobina estaban “por el piso”.



Durán reveló que, al parecer, el origen de todo es un síndrome auto inmune y que tendrán que abrirle para detectar qué tipo de cáncer padece exactamente.



“Entré en una crisis, mis papás tuvieron que sacarme de mi casa, pensé que iba a colgar los guayos (...) Han sido unos meses duros, de muchos retos, de muchos aprendizajes", relató.



La artista, muy conocida por su debut en la telenovela ‘Padres e hijos’ y muchas otras producciones, también le agradeció a sus amigos y familiares por el acompañamiento que le han brindado ante su difícil situación de salud.



“Quiero agradecer especialmente a mi papá, a mi mamá putativa, a mis hermanos, hijos y amigos, quienes me han tomado la mano en mis días negros y siguen aquí”, escribió en el mensaje de la publicación, la cual, tan solo dos horas después, ya tiene más de 70 mil reproducciones y casi mil comentarios de sus seguidores enviándole mensajes de apoyo y aliento.



“Esto es lo que está pasando. Pa’ adelante es pa’ allá. Echenme la buena para salir de esto lo más pronto posible”, finalizó.



La intérprete, cuya última actuación fue para la telenovela ‘La ley del corazón’, transmitida entre 2018 y 2019 por el ‘Canal RCN’, se ha dedicado a apoyar a las personas con cáncer ya que su mamá, Patricia Velasco, murió a causa de esta enfermedad cuando ella tenía tan solo 16 años.



“He tenido la bendición de servir varias veces a mujeres víctimas de cáncer. A pesar de que mi vivencia más directa con esta enfermedad empezó con la muerte de mi madre cuando era muy pequeña, no creo que hubiera podido dimensionar lo que es vivir esto en carne propia (...) Es indescriptible”, dijo en el Instagram TV que compartió este martes.



Su progenitora luchó por cuatro años con un cáncer de seno que finalmente hizo metástasis. Tras una reconstrucción mamaria, quimioterapias y un trasplante de médula, Velasco murió en una madrugada en la ciudad de Cali.



“Murió a mi lado. Después de dos minutos saqué el maquillaje, la arregle, la peine, la puse super linda y me quedé al lado de ella arrunchándola”, contó Durán en entrevista con ‘TVyNovelas’.



