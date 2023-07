Natalia Durán tiene una amplia trayectoria en el mundo actoral. La caleña incursionó en la industria televisiva de la mano de ‘Padres e Hijos’ y a ese proyecto sobrevinieron otros como ‘Floricienta’, ‘A corazón abierto’ y ‘Corazones blindados’.

(Lea también: La actriz Natalia Durán anuncia que superó el cáncer de tiroides que padecía).

En los últimos años, la también presentadora colombiana ha estado alejada de los sets de grabación, pero no de las redes sociales y sus seguidores, con quienes comparte detalles sobre su actual rol como conferencista de temas de salud, bienestar y alimentación, y sucesos desconocidos de su vida personal.

Facebook Twitter Linkedin

Natalia Durán reveló datos desconocidos de su vida. Foto: Instagram: @nataduranv

Hace poco, la actriz se unió al trend ‘10 datos random sobre mí’ y, como parte de la dinámica, reveló que había estado enterrada por casi un día. “Estuve enterrada casi 12 horas en un hueco cavado por mí. En una práctica espiritual increíble”, escribió en sus historias de Instagram.



El haber sido diagnosticada con cáncer de tiroides hace un par de años atrás, trajo consigo secuelas físicas, laborales y emocionales para Durán, quien tuvo que encontrar las herramientas para hacer frente a la enfermedad y acompañar su recuperación con terapias, rituales, alimentación saludable y ejercicios de meditación.

(Siga leyendo: Natalia Durán reveló detalles de su explantación mamaria: 'Me dio cáncer').

La modelo vallecaucana ha dejado claro en diversas entrevistas que la espiritualidad ha sido clave para afrontar algunos momentos turbulentos en su vida y también para encontrarse así misma.



En las plataformas digitales ha compartido con sus fanáticos las distintas prácticas que han contribuido a su sanación y crecimiento personal. El cultivo y consumo de germinados, la meditación y la exposición al sol por 15 minutos diarios, son solo algunas de ellas.



Sin dejar a un lado que estudió diánetica, una metodología usada para “aliviar sensaciones y emociones indeseadas, miedos irracionales y enfermedades psicosomáticas”, según contó en una entrevista con la ‘Revista Vea’.

(De interés: Natalia Durán habla ‘sin tapujos’ sobre su verdadera edad).

Durán sorprendió a sus seguidores hace unas semanas atrás al anunciar, al medio citado anteriormente, que había superado el cáncer de tiroides gracias a la medicina tradicional y alternativa.



“El proceso en general ha sido un proceso muy lindo y bonito en el que he podido mezclar diferentes medicinas. Lo que consideré quirúrgicamente eficiente lo hice, el resto de mi salud ha sido con la llamada medicina alternativa, que me parece chistoso que le digan alternativa. Si la solución está ahí no es una alternativa, es la solución”, relató la actriz.



Durán tuvo que someterse a todo clase de tratamientos, cirugías y terapias durante alrededor de dos años. Incluso, recurrió a la yodoterapia con el objetivo de eliminar las células malignas en la tiroides.

“El estilo de vida que tengo y el que ahora enseño a otras personas para poder sanarse. (Enseñar) cómo la sanación no está en cosas costosas, más en la química y en la biología del cuerpo, y todo a través de la nutrición y los alimentos”, puntualizó en diálogo con la ‘Revista Vea’.

Natalia Durán habla sobre su proceso con el cáncer

Más noticias en EL TIEMPO

Yailin rompe su silencio y denuncia, con fotos, que Anuel la golpeó durante su embarazo

El raro caso de Sam Berns, el adolescente que vivió 17 años en el cuerpo de un anciano

La cruel historia de una joven discapacitada: la abandonaron en un sofá hasta la muerte

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO