Natalia París, la modelo, empresaria y DJ paisa, se mantiene activa en sus redes sociales, donde comparte con sus fanáticos su trabajo, estilo de vida y anécdotas cotidianas del día a día.



Recientemente generó todo tipo de reacciones en su cuenta de Instagram por los comentarios que hizo sobre las declaraciones que dio la influencer Yina Calderón con respecto a situaciones extrañas que le suceden mientras duerme.



Calderón expuso antes sus seguidores en las últimas que cuando duerme tiene una sensación muy molesta debido a que siente que "algo peludo" la toca. "Eso se conoce como la parálisis del sueño, pero eso ya es muy extraño", dijo la influencer.



"Yo siento que se me sube y me empieza a manosear, y tarat como de meterme la parte íntima en la cola. Es horrible", detalló la huilense.

La modelo paisa no dudó en salir a dar su opinión sobre lo que contó Calderón y les contó a sus seguidores: "Estaba mirando un ratico Instagram y me acaba de salir un video de Yina Calderón contando algo que le está pasando súper raro y es que ella siente un ataque de un espíritu. Ella lo describió como un muerto y yo quería hacer este video para contarles que eso, aunque suene muy loco, es verdadero".



Seguido a esto, la DJ decidió contar su propia experiencia y aseguró que ha vivido este tipo de situaciones en el pasado, por lo que ha buscado expertos y práctica varias "limpiezas" para que no le suceda.



"Eso se llama parálisis del sueño. Yo lo sé porque lo he experimentado muchas veces en el pasado, por eso es que todo el tiempo estoy haciendo en mi casa limpieza energética y siempre les estoy compartiendo ese tipo de limpiezas", explicó.



Seguido a eso, la modelo y empresaria se animó a dar una teoría sobre lo que le pasa a Calderón: "Son seres del bajo astral que se alimentan de nosotros, se alimentan de nuestra energía. Eso que estaba describiendo Yina Calderón, que siente uno que lo están tocando... son unos morbosos. Son seres del bajo astral que se aprovechan de ti, de la energía, suelen atacar a las mujeres, aunque también a los hombres. Sí, siente uno que te tocan como de manera morbosa por el cuerpo y tú en ese momento no puedes hacer nada".



Además, aseguró que si bien hablar de este tema es complicado porque hay muchos "escépticos", ella lo que recomienda es usar menta, palo santo y ruda para limpiar el hogar y evitar temas de conversación que puedan sugestionar la mente.



"Como me obsesioné con el tema porque en el pasado lo viví varias veces, entonces he leído, he investigado, he hablado con un experto del tema y yo les puede decir que el secreto para que esas cosas no nos pasen a nosotros es la vibración. Es decir, tiene uno que mantener una vibración elevada. Ellos son seres de bajo astral, entonces cuando tú bajas tu vibración, ya sea porque consumes droga o porque están en un periodo de tristeza que también te hace bajar la vibración, o cuando visitas lugares muy concurridos como iglesias, conciertos, se te pegan esas energías", añadió París.

¿Qué es la parálisis del sueño?

La parálisis del sueño es un estado que provoca la parálisis de los músculos esqueléticos que se produce al inicio del sueño o justo antes de despertar. Mientras está temporalmente inmovilizado, el individuo es muy consciente de su entorno.



Las personas que experimentan el fenómeno a menudo informan estar aterrorizadas por intrusos peligrosos en la habitación, a menudo buscando explicaciones sobrenaturales como fantasmas, demonios e incluso abducción extraterrestre. En cualquier caso suele ser una experiencia aterradora.



Una de cada cinco personas experimenta parálisis del sueño, que puede ser provocada por la falta de sueño, y es más frecuente en condiciones psiquiátricas como el trastorno de estrés postraumático. También es común en la narcolepsia, un trastorno del sueño que provoca somnolencia diurna excesiva y pérdida repentina del control muscular.



*Con información de Europa Press

