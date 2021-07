El joven cubano que pasó de vivir en la calle a trabajar para la Nasa

Hace poco se conoció la historia de Antonio Macías, un joven cubano, de 25 años en la actualidad, quien tomó la decisión de emigrar hacia Estados Unidos junto con su mamá.



De acuerdo con el medio mexicano ‘Univisión’, antes de llegar a territorio estadounidense, hijo y madre buscaron primero nuevas oportunidades de vida en Venezuela y Ecuador.



Sin embargo, en 2015 arribaron a México para cruzar la frontera hacia Estados Unidos.



Ahí fueron recibidos por un familiar que, por cuestiones diversas, terminó dejándolos a su suerte.

En declaraciones para el medio citado, Milda Cañizares, progenitora de Antonio, reveló más detalles sobre la difícil situación vivida y el alcance de varios de los sacrificios realizados por el bienestar de su hijo.



“Soy cubana y de las personas que nacieron con la pobreza más grande de este mundo. Fue muy doloroso porque teníamos 150 dólares (un poco más de 572 mil pesos colombianos) nada más. Comíamos una hamburguesa al día. Yo me comía la mitad de la mía y le decía que estaba muy llena para que él se comiera una y media”, puntualizó.



Incluso, Antonio y Milda tuvieron que dormir en la calle por algunos días.



“No sabíamos que íbamos hacer, estábamos totalmente perdidos en una ciudad nueva, sin dinero, sin amigos, con un conocimiento del idioma también pequeño”, comentó Macías en entrevista con ‘Univisión’.



Tras ‘tocar fondo’, los dos recibieron ayuda por parte de la comunidad y las cosas empezaron a mejorar. Cañizares consiguió trabajo y su hijo logró ingresar al colegio.



Tras completar sus estudios de bachillerato, Macias empezó a estudiar ingeniería aeroespacial en la Universidad de Texas.



Fue un alumno muy aplicado y, tras finalizar la carrera, con el nuevo ‘cartón en mano’, realizó una maestría en ciencia aeroespacial.



“Siempre fui fanático a las cosas que vuelan. Recuerdo que cuando vivía en Cuba, volábamos de una ciudad a otra y yo hacía pataletas al final del vuelo si no me dejaban ver la cabina del avión”, afirmó el joven.



En su momento, como producto de los grandes esfuerzos, la Nasa se fijó en el conocimiento de Antonio y lo contrató.

Y así, tras pasar noches en las calles, pasó a ser miembro de un prestigioso equipo de la agencia aeroespacial de Estados Unidos.



En la actualidad, Macías realiza investigaciones para dicha organización y pronto iniciará sus estudios doctorales en ciencias aeroespaciales en la Universidad de Georgia.

