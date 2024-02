Naren Daryanani se convierte en el primer eliminado de La casa de los famosos Colombia

La casa de los famosos Colombia se ha vuelto tendencia, pues durante la primera semana los participantes le han podido regalar momentos únicos a los televidentes, los cuales se han vuelto virales en las diferentes redes sociales.



Asimismo, se han comenzado a evidenciar las estrategias que han hecho los 22 participantes para buscar conservar su lugar dentro de la casa y además que sus grupos, 'Cielo' e 'Infierno', permanezcan con todos sus integrantes.

Cada semana unos famosos serán nominados para ser eliminados de la casa, en esta ocasión fueron: Naren Daryanani, Martha Isabel Bolaños, Beto Arango y Mafe Walker. Sin embargo, quienes tienen la decisión de sacar a los participantes son los televidentes, quienes con sus votos los ayudan a ser salvados.



Lastimosamente, en esta primera eliminación, el actor Naren Daryanani fue el que tuvo la puntación más baja, lo que significa que tendrá que abandonar la casa.

Tras ser anunciado su nombre por la presentadora Cristina Hurtado, Daryanani se vio bastante triste. Asimismo, sus compañeros se vieron bastante afectados, pues se dan cuenta de que la competencia es en serio y si no hacen buenas alianzas, los próximos en salir podrían ser ellos.

Como último movimiento, el actor dejo el nombre del primer nominado de la semana, que es el panameño Miguel Melfi.

¿Quién es Naren Daryanani?

Naren Daryanani se dio a conocer al interpretar a Federico Franco, en la exitosa serie 'Padres e hijos'. Este proyecto lo ayudó a ser reconocido en el país y después le dio vida a Andrés Angulo en 'Clase aparte'.



También ha participado en diferentes producciones como: 'La sombra del deseo', 'La Venganza', 'La mujer en el espejo', 'Sin Senos No Hay Paraíso', 'El Clon', 'Doña Bárbara', entre otras.



Su carrera era bastante prometedora, sin embargo, por varios años el actor dejó de aparecer en las pantallas. En una entrevista, comentó tuvo que enfrentar varias situaciones difíciles a causa de un accidente que tuvo.



“Pesaba 78, bien rayado y quedé en 44 kilos. Perdí el testículo, cuando me cerraron todo bien, pero luego me di cuenta de que no podía comer, un arroz era un sufrimiento impresionante. Yo iba por una cosa ambulatoria y quedé como 10 días en la clínica. A mí la vida me dejó sin cuerpo, sin un peso, y sin gente alrededor”, comentó en el Canal 1, hace unos años.

En el 2017, Naren se mudó a Chile por amor, pero su estadía en ese país no fue nada grata, ya que vivió una serie de problemas con su salud.



“He sufrido de muchos dolores y de unos acontecimientos que uno dice ‘este ‘man’ está rezado’. [Ella] Me lo confesó: ‘Es que uno, a veces, cuando quiere las cosas y no las puede tener, la caga’”, comentó hace unos años en una entrevista del Canal RCN.



Actualmente, el actor vive en Bogotá y volvió aparecer en la televisión en el reality 'La casa de los famosos'.

