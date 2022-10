La mitología griega, además de un compendio de magníficas historias, también han servido para delegar ciertas personalidades y complejo psicológicos que se logran ver en la cotidianidad.



La historia de Narciso es solo un ejemplo de ello, pues, el joven que murió ahogado por su reflejo, no solo le dejó una gran enseñanza al mundo sobre el orgullo y el creerse mejor que los demás, sino que también definió un tipo de personalidad.



Así las cosas, de acuerdo con el medio ‘Psychology Today’, el narcisismo se caracteriza por "la grandiosidad, la falta de empatía por otras personas y la necesidad de admiración".

Joseph Burgo, psicólogo y autor de ‘The Narcissist You Know’ (El narcisista que conoces), habla y detalla algunas señales del narcisismo.



Y puede que usted no se considere una persona de este tipo; sin embargo, puede que en algunas características coincida. Siga el siguiente test y evalúe si es o no narcisista.

(Siga leyendo: ¿Cuáles son los signos zodiacales de cada mes?).

Mal perdedor



Facebook Twitter Linkedin

No les gusta perder y tienden a ser problemáticos. Foto: iStock

Los narcisistas no pueden aceptar la derrota y es probable que hagan trampas para ganar FACEBOOK

TWITTER

El psicólogo Joseph Burgo señala que a los narcisistas no les gusta perder y tienden a ser problemáticos cuando no ganan.



"Con su obsesión por el éxito, la falta de empatía y la tendencia a preocuparse solo por ellos mismos, los narcisistas no pueden aceptar la derrota y es probable que hagan trampas para ganar", dice Thompson.

Nunca se siente valorado



Facebook Twitter Linkedin

Nada es suficiente. Foto: iStock

Debido a la necesidad de sentirse superiores, las personas narcisistas siempre van a sentir que el valor que les dan no es suficiente.



De hecho, Michael C. Thompson, un psicoterapeuta, dice: “El narcisista se sentirá subestimado constantemente porque nunca alcanza el nivel de perfección que busca, ni recibe suficiente admiración para satisfacerlo”.

(Lea también: ¿Cuánto influye en nuestra vida el horóscopo? Astrólogos y psicólogos responden).

No es bueno para escuchar y se cree más inteligente



Facebook Twitter Linkedin

Se cree mejor que los demás. Foto: iStock

El narcisista siempre espera ser escuchado y no le gusta escuchar, pues es más importante lo que él tiene para decir que lo que los demás opinen.



De acuerdo con el medio ‘Business Insider’, Thompson describe que “las personas narcisistas tienen una impresión de sí mismas muy exagerada. Se sienten bien consigo mismos cuando reciben atención, pero se sienten inútiles cuando la admiración disminuye. Como resultado, las críticas pueden hacer que se distancien o ataquen la fuente que desafía su sentido de la grandiosidad".



Además, creen que lo saben todo y que así mismo siempre tienen razón en lo que dice, pues viven con un constante sentido de superioridad.

(Además: ¿Qué personaje de película de terror sería según su signo zodiacal?).

Siempre quiere ser líder, pero no es bueno liderando

Facebook Twitter Linkedin

Grita e insulta a los otros. Foto: iStock

Según los psicólogos Nicholas Holtzman y Michael Strube de la Universidad de Washington en St. Louis, las personas narcisistas siempre buscan estar al mando y decidir.



Sin embargo, su comportamiento tiende a ser grosero y retador. Incluso, la gran mayoría usa un lenguaje sexualmente más explícito.

Los narcisistas suelen maldecir y gritar para infundir miedo, intimidar y acosar a quienes los rodean FACEBOOK

TWITTER

(Puede leer: ¿Por qué nos da pereza hacer deporte, sobre todo al principio?).

"Los narcisistas suelen maldecir y gritar para infundir miedo, intimidar y acosar a quienes los rodean. Si la víctima se niega a ceder, la ira aumenta", cuenta Thompson.



Pero eso no es todo, las personas narcisistas también tienden a justificar la crueldad hacia los otros, pues ellos suelen ofenderse con frecuencia.

La belleza es su fuente principal y su gran tropiezo



Facebook Twitter Linkedin

Está pendiente de su aspecto físico. Foto: iStock

Los narcisistas son creídos y valoran la atención de los demás. Incluso, de acuerdo con los expertos, este tipo de personas siempre va a creer que es más lindo que los demás, así no lo sea.



Según un reporte del medio ‘Business Insider’, “en un estudio de 2008, los narcisistas se califican muy bien a sí mismos tanto en apariencia como en inteligencia, pero cuando hicieron las pruebas de coeficiente intelectual, los resultados estaban en la media”.

Se enamora rápido y así mismo se desenamora

Facebook Twitter Linkedin

Su pareja debe alcanzar unas expectativas para ser perfecta para él. Foto: iStock

Admitir una emoción de cualquier tipo sugiere que pueden verse afectados por alguien o algo que no depende de ellos FACEBOOK

TWITTER

En el libro ‘El narcisista que conoces’ señalan que los narcisistas son ‘seductores’, sin embargo, su imposibilidad de mostrar sus sentimientos hace que esté en constante cambio de pareja.



"Sentir que desafía su sentido de perfecta autonomía. Admitir una emoción de cualquier tipo sugiere que pueden verse afectados por alguien o algo que no depende de ellos", añade Craig Malkin, psicólogo de la Facultad de Medicina de Harvard.

Estas son algunas de las características. ¿Con cuáles se sintió identificado?, es o no un narcisista nato o solo tiene algunos rasgos.

Más noticias

45 años de cárcel a mujer expolicía por asesinar a su esposo en defensa propia

¿Cómo educar a los niños del siglo XXI?

La importancia de aprender de Voltaire en la era del narcisismo

Tendencias EL TIEMPO