Naomi Campbell y celebridades que tuvieron o tendrán hijos en 2021

El pasado 18 de mayo, la supermodelo británica Naomi Campbell dio a conocer la noticia de que se convirtió en mamá primeriza, a sus 50 años.



Como ella, hay otras celebridades que, en lo que va de este año, han tenido hijos o están a la espera de convertirse en padres.

“Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre. Tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay mayor amor”, escribió Campbell en una publicación de Instagram.



El texto iba acompañado con una tierna imagen de los pies de la bebé entre sus manos.



Campbell se sumó a la lista de famosos que se han ‘estrenado’ como padres en este 2021. A continuación podrá conocer algunos de ellos.

J Balvin

El cantante de reguetón está esperando un hijo junto a la modelo argentina Valentina Ferrer. Se estima que el bebé nazca a finales de agosto o principios de septiembre.



El embarazo se reveló hasta mediados de abril, cuando ambos corroboraron la información posando para la versión latinoamericana de la revista 'Vogue’.



Días después de la publicación, la cantante Karol G, quien además es amiga de J Balvin, confirmó que el bebé se llamará Río.



Natti Natasha

La cantante dominicana dio a conocer su embarazo el pasado mes de febrero, durante una actuación en los Premios Lo Nuestro.



La artista, quien lleva más de un año de relación con el mánager Raphy Pina, dijo en una entrevista para la revista ‘People’ en español que llevaba un largo tiempo sometiéndose a tratamientos de fertilidad.



Natti Natasha también contó para este mismo medio que está esperando una niña. A través de su cuenta de Instagram, muestra cómo está pasando los últimos días de su embarazo.

Ellie Goulding

La cantante de canciones como ‘Love me like you do’ y ‘Burn’ tuvo a su primer hijo el pasado 2 de mayo, junto a su esposo Caspar Jopling.



La noticia se dio después de que, en febrero, anunciara su embarazo para la revista ‘Vogue’.



“Mamá y bebé sanos y felices. Extremadamente agradecido”, escribió Jopling en su cuenta de Instagram, confirmando el nacimiento de su hijo.



“Durante este momento mágico y personal apreciaríamos mucho poder disfrutar de nuestra privacidad. Gracias”, agregó.



Meghan Trainor

La cantante tuvo su primer hijo en febrero, junto a su esposo Daryl Sabara, famoso por ser el protagonista de la película ‘Mini Espías’.



La pareja escogió el día de San Valentín para dar la noticia en sus redes sociales.



Desde entonces, Trainor ha subido varias publicaciones compartiendo tiernos momentos con su bebé. “Ser mamá es el mejor regalo en el mundo”, escribió en una oportunidad.

Ashley Tisdale

La actriz, quien interpretó a 'Sharpay' en High School Musical, compartió en su cuenta de Instagram que se convirtió en madre el pasado 23 de marzo, junto a su esposo, el músico, Christopher French.



Su hija se llama Jupiter Iris French.



“Las últimas seis semanas han sido una gran bendición. Jupiter, eres todo y más”, escribió en una publicación para celebrar el día de las madres.

Halsey

La cantante reveló su embarazo, junto a su novio Alev Aydin, a finales de enero de este año.



“Sorpresa”, escribió en la publicación de Instagram.



Desde entonces ha presumido su ‘pancita’ en redes sociales, aunque ha sido muy reservada en contar detalles de su embarazo.

Emma Stone

Esta estrella de Hollywood, que prefiere mantener al máximo su privacidad y no tiene perfiles en redes sociales, tuvo a una niña a finales de marzo de este año.



Stone fue captada en avanzado estado de embarazo en varias ocasiones. Sin embargo, no dio más detalles.



“Parece muy feliz y muy emocionada por convertirse en madre; está constantemente gritando y arrullando. Se ve muy bien, se ve saludable, está radiante”, dijo una fuente cercana a ‘Us Weekly’, a finales de enero.

emma stone forreal pregnant. i thought we were joking pic.twitter.com/gUAbDsnho9 — min (@hailpaimin) January 4, 2021

