La modelo londinense Naomi Campbell sorprendió al mundo al posar con su hija para la portada de la edición británica de la revista Vogue de marzo.

La famosa modelo de 50 años posó para la cámara de Steven Meisel sosteniendo sobre su pecho a la niña de casi un año.



En el costado inferior izquierdo de la portada se leen apartes de las declaraciones de la modelo: "Siempre supe que algún día tendría un hijo”.



Campbell había anunciado el 18 de mayo del 2021, por medio de su cuenta de Instagram, que ya era madre.



Aunque no dio muchos detalles acerca de su bebé, la publicación conmovió a sus seguidores y a varias celebridades.



“Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre. Tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay mayor amor”, escribió.



Campbell entró al mundo del modelaje a los 15 años. Se convirtió en un icono de la moda a finales de los 80 y durante toda la década de los 90. Fue declarada una de las modelos más importantes de su generación, junto a Claudia Schiffer, Cindy Crawford y Linda Evangelista.



En mayo del 2021 año fue portada de la revista ‘V Magazine’. Además, participó en el Paris Fashion Week, de 2020.



La revista se publicará el próximo 22 de febrero.

