Dos años después de haber dado a luz a su primogénita, Naomi Campbell se convirtió en madre por segunda vez a la edad de 53 años.

(Lea también: Bebé de 16 meses murió luego de que su madre se fuera de vacaciones y la dejara sola).

La supermodelo británica dio la noticia a sus seguidores el pasado jueves, 29 de junio, con una publicación en Instagram en la que, además de una fotografía, adjuntó un tierno mensaje para su bebé.

“Mi pequeño, ya sabes que eres amado sin medida y rodeado de amor desde el momento en que decidiste honrarnos con tu presencia. Un verdadero regalo de Dios”, escribió la también actriz y empresaria en sus redes sociales. Y añadió: “Nunca es demasiado tarde para convertirte en madre”.



En la imagen aparece Campbell sosteniendo la mano del bebé junto con su otra hija, a quien solamente se le logra ver una parte del brazo.



(Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles).

El anuncio ha tomado sorpresa a los más de 15 millones de seguidores que posee en Instagram, puesto que la estrella de las pasarelas no había revelado previamente que se encontraba a la espera de su segundo hijo y, mucho menos aún, ha dado detalles de su nacimiento.



Naomi se ha mostrado muy hermética con los asuntos relacionados a sus pequeños y a su familia. En 2021, la prominente modelo protagonizó titulares de noticias similares al anunciar la llegada de su primogénita por medio de una imagen, en la que se podían ver sus diminutos pies, y un conmovedor mensaje.



La leyenda que escribió en aquel momento decía: “Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre. Tan honrado de tener esta alma gentil en mi vida, no hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay amor más grande”.

(Siga leyendo: Así vive Natalie Suleman, la madre de los octillizos que le dieron la vuelta al mundo).

A la revista ‘Vogue’, Campbell confesó que solamente un número reducido de personas sabía de su primer embarazo y dejó en claro que no había recurrido a la adopción.



En una de las pocas veces que la británica se refirió a su hija, señaló que era “maravillosa”. “Ya es muy independiente, muy inteligente, alerta, duerme 12 horas. Es una buena chica”, sostuvo en diálogo pasado con ‘BBC HardTalk’.



De los hijos de Naomi Campbell se conoce solamente lo que ella ha decidido mostrar en las redes sociales. Ni sus nombres ni sus rostros completos han salido a la luz, en tanto la modelo ha optado por cuidar su privacidad y mantenerlos alejados del mundo del espectáculo.

¿Quién es Naomi Campbell?

La supermodelo británica ha tenido un gran impacto en la moda global, no en vano recibió un doctorado honorario de la UCA (University for the Creative Arts) el año pasado.



Campbell comenzó su carrera cuando tenía tan solo 15 años y entre sus logros se encuentra haberse convertido en la primera modelo negra en aparecer en una portada de ‘Time’ y ‘Vogue’ en Francia y Reino Unido. Sin dejar a un lado, por supuesto, su reconocimiento como una de las mejores seis modelos de su generación.

(De interés: Mujer ganó la lotería tras gastar ahorros de su vida en el cáncer de su hija).

Después del nacimiento de su primera hija, Naomi actuó en pasarelas de las colecciones de moda de Alexander McQueen y Versace, y fue imagen de Michael Kors, Saint Laurent, Dsquared2, Calvin Klein y Burberry, de acuerdo con ‘Vanitatis’.



Los años han ido pasando, pero su legado se mantiene intacto. Además de su amplia trayectoria en el mundo de la moda, Naomi es recordada por su lucha contra el racismo y la discriminación, y su compromiso con la erradicación de la pobreza y el trabajo caritativo.

Drones invaden pasarela en desfile de Dolce & Gabbana en Milán

Más noticias en EL TIEMPO

El cura milagro que venció al cáncer y ahora es expulsado por hacer ‘sexting’ con monja

El insólito caso de la mujer con dos vaginas y dos úteros, víctima de acoso por hombres

Repudio a periodista que culpó a mujeres por el acoso: 'Motivan a que las saboreen'

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO