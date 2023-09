Durante la emisión del programa de entretenimiento 'Lo Sé Todo' de este miércoles 6 de septiembre, ocurrió un hecho que ha generado gran polémica en redes sociales, pues se habría difundido una fotografía privada de una de las periodistas, quien en medio de la emisión en vivo pareció renunciar.



Mientras Nanis Ochoa emitía en directo en compañía de Ariel Osorio, se difundió una fotografía que inicialmente estaba censurada, y en la que, esta mujer (Ochoa) aparecía besando a otro hombre: el cantante Danny Marín.



(Lea también: Johnny Rivera respondió a la pregunta sobre si le daba pena presumir a su novia).

De inmediato, la presentadora muestra gran incomodidad con lo que está pasando en el set de grabación.



Finalmente la presentadora dice: "Me siento irrespetada, me siento expuesta, me siento de que eso pude pasar en otro medio, se supone que ustedes son mis compañeros y yo acepté trabajar con ustedes. Pero yo vine acá a trabajar y me hacen esto, ¿por qué no hablaron conmigo antes si yo quería que me expusieran de esta manera?".



El hecho ha generado indignación en cientos de internautas quienes califican el hecho de irrespetuoso, por lo que el Canal 1, en el que se emite el programa decidió clarar lo sucedido:



"El Canal 1 se permite informar que ha revisado el caso y considera necesario explicar, rectificar y aclarar lo sucedido a las audiencias: Nanis Ochoa no ha renunciado, y detrás de esto hay una campaña de expectativa para un nuevo lanzamiento del cantante Danny Marín", explicaron en un artículo publicado sobre las 10 de la mañana de este jueves.

En mi vida había visto que le hicieran al aire sus propios compañeros de trabajo una salvajada como la que le hizo el gordo Ariel del programa lo sé todo a la presentadora Nanis Ochoa. Qué cosa tan miserable imperdonable y ruin. Sin duda buscaba que se fuera del programa.

¿Qué… pic.twitter.com/RobSBnN9RI — DoñaPily (@dona_pily2) September 7, 2023

"Las personas que estuvieron detrás de esta estrategia no calcularon el impacto que esta tendría, ni lo ofensivo que resultaría por las situaciones de acoso que las mujeres viven día a día en entornos laborales. Canal 1 está comprometido con contribuir a una mayor equidad de género en todos los espacios, y tomará los correctivos necesarios para que este tipo de situaciones no vuelvan a tener lugar en su parrilla de programación", añadieron.



Además, afirmaron que presentaban excusas a sus audiencias y lamentaban lo sucedido. "Compartimos la indignación de todos aquellos que nos han hecho llegar sus mensajes".



Sin embargo, dicha aclaración ha causado fuertes críticas por algunas personas, quienes se muestran molestas con dicha estrategia.

Reacciones tras aclaración de lo ocurrido

Cientos de internautas ahora muestran su descontento con el canal tras aclarar que todo se trataba de una estrategia de expectativa para el lanzamiento de una nueva canción del cantante Danny Marín.

Cuando lo vi me pareció que algo no cuadraba, lamentable que todo fue armado para una campaña de marketing del cantante. Lo triste es el impacto que esto genera en el público y en la mujeres que alzan su voz deslegitimando este tipo de actos. — Dulce María Ramos (@DulceMRamosR) September 7, 2023

El hecho ha causado tal revuelo que se posiciona en tendencia en redes como X, antes Twitter, con cientos de trinos criticando lo ocurrido en la emisión en la tarde este miércoles.

¿Nanis Ochoa prestarse para este show? Todos creyendo que era un hecho lamentable en contra de la dignidad de una mujer, pero a la final, era un montaje publicitario para el lanzamiento de un disco de no se quien. Uy nooooooooo !! — SergioGalíndez (@sergioagalindez) September 7, 2023

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS