Nanis Ochoa, expresentadora de 'Lo sé todo', se realizó dos cirugías: una es poco común

Nanis Ochoa contó a través de una entrevista en el programa ‘Lo sé todo’, del que fue presentadora desde finales de agosto hasta diciembre del 2023, que se sometió a unas intervenciones quirúrgicas que le ayudarían a realzar sus atributos.

Según lo contado por la también actriz, por tres años amamantó a su hija Francesca y, esto, hizo que su busto se cayera.



Con la intención de levantarlo, consultó con varios cirujanos, pero le exponían que le tendrían que hacer una reducción de senos y dejarle una enorme cicatriz. La antioqueña llegó a pensar en retirarse las prótesis de silicona, pero el médico que al final la intervino le dio un nuevo panorama que aceptó.

Nanis Ochoa habló de sus cirugías

“Mi cuerpo y mi figura han sido una parte fundamental en mi trabajo, así que tomé la decisión de cambiarme y de mejorar mi contorno”, contó Nanis Ochoa.



Ya entrada en gastos, la madre de dos niñas, se hizo otra cirugía para tener una cintura más pequeña.



“Me hice un procedimiento que, yo creo que ahorita es un mito todavía y son las costillas. No me las quité, me hicieron una técnica nueva que es como entrar posicionar diferente como la costilla como hacia adentro. Próximamente me verán con una cinturita ¡wow!”, detalló.



En la misma entrevista, se vio que la actual presentadora de ‘Lo sé todo’, Alejandra Serje llegó al mismo lugar para consultar sobre el mismo procedimiento, y entre risas, Daniela le dijo que se antojó al ver sus buenos resultados.

Cabe recordar que Nanis Ochoa y Elianis Garrido dejaron de formar parte del equipo de ‘Lo sé todo’ este año. Por su parte, la paisa dijo en una entrevista en ‘Tropicana’ que su decisión de renunciar es porque tenía varios proyectos, entre ellos, devolverse a vivir a Medellín.



