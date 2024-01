Nanis Ochoa reveló apodo que le tenían a Paola Jara cuando era novia de Iván Calderón

El 28 de agosto del 2023, Nanis Ochoa fue anunciada como la nueva presentadora de ‘Lo Sé Todo’, luego de la salida de Mafe Romero.

Días después, se desató una polémica en redes sociales, luego de que en el programa de entretenimiento se expusiera una imagen en la que la antioqueña besaba al cantante Danny Marín, ella estando casada entonces con el artista Juan Pablo Navarrete.



Al día siguiente, se aclaró que todo fue parte de una estrategia para lanzar una nueva canción de Marín, pero esto no le gustó mucho a los seguidores del formato, por lo que no dudaron en criticar a quienes hicieron parte de ese plan.



Iniciando el 2024, se conoció que tanto Nanis Ochoa como Elianis Garrido ya no harían parte de ‘Lo Sé Todo’, y ante esto, Carlos Ochoa, experto en entretenimiento nacional, dijo en sus redes sociales que esto pudo darse por falta de presupuesto para mantener a las presentadoras.

En una entrevista que Daniela Ochoa ofreció a ‘Tropicana’, se le preguntó si esto era real; ella argumentó que, por su parte, desde el inicio tenía planeado que su trabajo solo iría hasta diciembre, pues esperaba volver a Medellín y de paso le gustaría formarse en la presentación de televisión.



Nanis Ochoa habló de Paola Jara

A lo largo de la conversación de Nanis en la emisora radial, también se tocó el tema de su matrimonio con el cantante Pipe Calderón y tras varias risas y revelaciones se concluyó que todo acabó porque él no era fiel.



Fue ahí, cuando los locutores le preguntaron a la paisa si conoció a ‘La Hinchada’ (Angélica Camacho), exnovia de Daniel Calderón.

Daniela aseguró que no solo tuvo la oportunidad de tratar a esta mujer, sino también a Sara Uribe, ex del primo de Pipe y a Paola Jara, expareja de Iván Calderón.



Ochoa aprovechó para revelar que le decían la “tía” a la intérprete de ‘Murió el amor’: “Le decíamos ‘la tía’. Saludos a la tía Pao (…) porque como el tío de Pipe Calderón es Iván, entonces Paola era la tía”.



Nanis Ochoa no dudó en demostrar su admiración y cariño por la cantante que hoy está casada con Jessi Uribe: “Ay no, pero ella es hermosa, es muy buena persona”.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

