Luego de conocerse el video en el que, presuntamente, la presentadora Nanis Ochoa era víctima de violencia doméstica, en una aparente discusión con su esposo, nuevas imágenes de una aparente infidelidad la hicieron renunciar a 'Lo sé todo'.



Mientras se grababa en vivo el programa en compañía de Ariel Osorio, se difundió una fotografía que inicialmente estaba censurada, y en la que, esta mujer aparecía besando a otro hombre.



"Mis compañeros no tienen conocimiento de este material que ha llegado a 'Lo sé todo' y que solamente yo tengo información exclusiva de unas imágenes que involucran a un par de famosos en evidentemente un apasionado beso", dice Ariel Osorio.



Acto seguido dice que le pidió a la producción que censurara la foto para generar expectativa en el público, "para que precisamente yo pueda estar con Nanis Ochoa, pedí que saliera Elianis", agrega.



De inmediato, la presentadora muestra gran incomodidad con lo que está pasando en el set de grabación, mientras que su compañero le pregunta si este lugar es conocido, pues ella frecuenta más sitios como el que se aprecia en la imagen.



Nanis Ochoa solo dice: "Mira, yo te voy a decir lo siguiente", mientras que Ariel le pregunta si conoce el lugar y señala que su silencio es muy largo.



|@LoSeTodoCol | La presentadora Nanis Ochoa renunció a Lo Sé Todo luego que el programa revelará una foto en la que se le ve dándose un beso con el cantante Danny Marín.



"Esta semana ha sido súper pesada para mí, te quiero decir que aquí me contrataron para presentar, entonces me parece injusto. No la voy a negar. Esa foto es mía, obviamente", dice la presentadora mientras que Ariel se ríe.



"O sea, que la que está aquí es Nanis Ochoa", dice Osorio, mientras agrega que él no planeó esto y que fue un paparazzi, "él lo captó y nos lo envió a nosotros y aquí se ve un beso comprometedor", agrega.



Finalmente la presentadora dice que: "Me siento irrespetada, me siento expuesta, me siento de que eso pude pasar en otro medio, se supone que ustedes son mis compañeros y yo acepté trabajar con ustedes. Pero yo vine acá a trabajar y me hacen esto, ¿por qué no hablaron conmigo antes si yo quería que me expusieran de esta manera?".



Ariel dice que el material era exclusivo y que tenían que presentarlo y luego de un intercambio de palabras Nanis Ochoa dice que no le interesa trabajar así: "Si cada ocho días me van a exponer así no me interesa" y se retira.Hasta el momento se desconoce si las directivas de Canal 1 hablaron con la presentadora después de lo ocurrido.

