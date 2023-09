'Lo Sé Todo' dio la bienvenida a Nanis Ochoa como nueva presentadora. La mujer entró al programa a sustituir a Mafe Romero y su llegada a al Canal Uno fue bastante comentado en las redes sociales, en las cuales se desató toda una conversación por su adición al programa.

El programa es conducido por Elianis Garrido, Ariel Osorio y Nanis Ochoa. Respecto a ello, la nueva presentadora protagonizó un momento conmovedor durante la emisión de este viernes.



La presentadora se sintió bastante conmovida por la historia de una joven con cáncer que se despidió de su novio luego de confesarle que no le pudo ganar la batalla a la enfermedad. El relato logró hacer que Nanis recordara uno de los momentos más difíciles de su vida: la muerte de su padre.

Mientras Ariel dedicaba unas sentidas palabras a los protagonistas del video, las cámaras centraron su atención en Nanis, quien estaba conteniendo las lágrimas.



En medio del llanto, la presentadora confesó que una de las cosas que más le afecta es recordar que no pudo estar junto a su padre en los últimos días de su vida: “A mi papá le dio cáncer y me llamó que si iba a visitarlo… Yo estaba en Costa Rica, estaba empacando maletas cuando me dicen que mi papá se murió… Entonces, como que las personas siempre tienen esa esperanza de que no se van a morir”, contó Ochoa.



Asimismo, enfatizó en que "sentí que no me pude despedir".

ALEJANDRA OSPINA CORDERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

