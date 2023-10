Nanis Ochoa confirmó su separación de Juan Pablo Navarrete: ‘Es un tema doloroso’

La presentadora de ‘Lo sé todo’ Nanis Ochoa causó polémica recientemente por la promoción de un video musical de Danny Marín, en la que fingió serle infiel al cantante Juan Pablo Navarrete, en una de las emisiones del ‘Canal 1’.



Anterior a esto, había realizado un video en vivo desde su cuenta de Instagram en el que se le vio sosteniendo una discusión con el artista de música popular. Algunos internautas pensaron que se trataba de un caso de maltrato, pero más tarde explicó que la situación no era así, pese a que la disputa sí fue real.

Nanis Ochoa confirmó su separación de Juan Pablo Navarrete



Tras todas las polémicas, Nanis Ochoa no había hablado más al respecto. Sin embargo, el 26 de octubre en ‘Lo sé todo’, el presentador Ariel Osorio tomó la palabra para decir que su compañera de trabajo se separó de Juan Pablo Navarrete.



“Sí, confirmo, estoy separada y no es de hace poquito, ya llevo un rato separada y ya lo sabían acá. Todos me han cuidado y respetado mucho porque es un tema doloroso”, dijo inicialmente Ochoa. Fruto de esa relación, que tuvo una duración de seis años, nació Francesca.



“Me duele muchísimo mi hija, me duele mi hogar. Necesitaba tiempo, tiempo para poder hablar, necesitaba fuerzas. Siento que mi alma y mi espíritu ya necesitaban hablar sobre este asunto, porque somos personas públicas. Lo quería contar en ‘Lo sé todo’ porque desde el principio de la relación ha estado como testigo”, explicó la también modelo.



Luego, Elianis Garrido dijo que, en las redes sociales del medio de comunicación, los internautas suelen hacer bastantes preguntas sobre la relación que ella sostenía con el cantante. Acto seguido, le preguntó a Nanis Ochoa cómo se sentía después de revelar esta información.

La presentadora expresó que se encontraba tranquila y que en su separación no estuvieron involucradas terceras personas.



“Quiero decir que no fueron problemas de infidelidades, no hay una tercera persona. Pero ya estamos libres. Por mi lado estoy muy tranquila y no quiero absolutamente nada”, explicó.



Aunque Ochoa se encuentra soltera, dejó saber que no quiere “recibir hojas de vida”.

Finalmente, aseguró que se quiere enfocar a la crianza de sus hijas y en su carrera profesional, ya que necesita ese tiempo, porque a sus 18 años se convirtió en madre primeriza de una niña, que nació como fruto de su relación con el reguetonero Pipe Calderón.

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO