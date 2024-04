Nanis Ochoa, la nueva participante de ‘La casa de los famosos’, es expulsada del reality

Durante la fiesta del viernes 5 de abril, la presentadora y actriz paisa Nanis Ochoa ingresó a 'La casa de los famosos Colombia'. Ella obtuvo el 33% de los votos del público para hacer parte del reality, sin embargo, en menos de 24 horas rompió una de las reglas del juego y el jefe tomó la drástica decisión de expulsarla de la casa.

El ingreso de la presentadora había sorprendido a más de un famoso, pues ellos no se esperaban que entraran más personas a la casa, ya que en días anteriores habían ingresado Miguel Bueno y Camilo Pulgarín.

Pero, tan solo un día después, el jefe le informó a la actriz que había roto una regla muy importante y por eso iba a ser sancionada.

Nanis Ochoa fue expulsada de La casa de los famosos Colombia por dar informacion de el exterior 😱#LaCasaDeLosFamososCol #LCDLFCOL pic.twitter.com/MP2hpa4lto — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) April 7, 2024

Los televidentes han sido testigos de que la creadora de contenido compartió información del exterior con sus compañeros, algo que está rotundamente prohibido para los nuevos integrantes de la casa.

Y es que Nanis le contó a algunos famosos la percepción que estaban generando en el público con sus actitudes o con las cosas que suceden en la casa.

Por esta razón, el jefe tomó la decisión de que Nanis abandonará la casa de inmediato y después sus compañeros le ayudarían a recoger todas sus cosas. Al despedirse, abrazó a su amigo Omar Murilo y le deseó lo mejor.

Momentos donde le da informacion de el exterior a los habitantes #LaCasaDeLosFamososCol#LCDLFCOL pic.twitter.com/3xoilzpC8w — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) April 7, 2024

En las redes sociales este momento se ha vuelto tendencia y el público tiene opiniones dividas por la decisión del jefe, pues para algunos estuvo bien y para otros fue muy drástico el castigo.

'Esa expulsión está muy rara. No dio información muy grave. Solo comentó una cosa de Omar y luego que veía el reality por lo de Nataly"; "Ay no, no debieron sacarla. La hubiesen nominado para mañana mismo y que el público eligiera"; "Por fin RCN actuó bien… ahora sí estoy creyendo en el programa", son algunos de los comentarios más destacados.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

