El pasado 6 de septiembre, la presentadora Nanis Ochoa supuestamente renunció en vivo y en directo al programa 'Lo sé todo', luego de que su compañero de set, Ariel Osorio, mostrara sin su consentimiento una fotografía donde se revelaba la supuesta infidelidad de la modelo a su esposo, Juan Pablo Navarrete, con el reconocido cantante Danny Marín.



La escandalosa escena causó la indignación de algunos seguidores en redes sociales, que afirmaron que su compañero cruzó la raya al exponer la vida privada de una de las integrantes del show de entretenimiento que revela la vida de los famosos.

Varios apoyaron en su momento la determinación de Ochoa que afirmó sentirse vulnerada en su intimidad por su propio equipo de trabajo.



(Le puede interesar: ¿Quién es el 'Gordo' Ariel, presentador de 'Lo sé todo' que expuso foto de Nanis Ochoa?).



"Me siento irrespetada, me siento expuesta, me siento de que eso pude pasar en otro medio, se supone que ustedes son mis compañeros y yo acepté trabajar con ustedes. Pero yo vine acá a trabajar y me hacen esto, ¿por qué no hablaron conmigo antes si yo quería que me expusieran de esta manera?", afirmó la presentadora durante la emisión.

En mi vida había visto que le hicieran al aire sus propios compañeros de trabajo una salvajada como la que le hizo el gordo Ariel del programa lo sé todo a la presentadora Nanis Ochoa. Qué cosa tan miserable imperdonable y ruin. Sin duda buscaba que se fuera del programa.

¿Qué… pic.twitter.com/RobSBnN9RI — DoñaPily (@dona_pily2) September 7, 2023

Sin embargo, ante la crítica que este hecho provocó en la audiencia, horas después se conoció que todo hizo parte de una campaña publicitaria para promocionar la nueva canción de Danny Marín en colaboración con Luisa Fernanda W, llamada 'Fue difícil'.



Allí, Ochoa se besa con el artista que interpreta a la pareja de la influencer paisa, a quien engaña con su mejor amiga. Esta imagen es la que muestran en 'Lo sé todo'.



(Siga leyendo: Nanis Ochoa habla sobre el video viral de ella peleando con su esposo).



"Hoy quiero aclarar que no ha habido ningún tipo de acoso o maltrato por parte del ‘gordito’ Ariel, ni por ninguno de mis compañeros. Aquí estábamos haciendo una estrategia que tenía una finalidad, pues la foto hace parte del video de una canción y de la cual hago parte como modelo y actriz”, dijo Ochoa durante en la emisión de 'Lo sé todo' el pasado 7 de septiembre.



Ante el revuelo y la desaprobación de sus actos, tanto el 'Canal Uno' donde se trasmite el show y la misma Ochoa presentaron disculpas a la audiencia por la supuesta confusión.

El nuevo encuentro entre Nanis Ochoa y Danny Marín

Facebook Twitter Linkedin

La presentadora posa junto al cantante de salsa y sus amigos Luisa Fernanda y Pipe Bueno Foto: Instagram: @nanis8a

Aunque se desconoce si el medio donde se transmite el programa de chismes realizará alguna acción con respecto a lo sucedido, Nanis Ochoa reaparece en sus redes sociales con el cantante, junto a la pareja conformada por Luisa Fernanda W y Pipe Bueno.



Por medio de una historia en su cuenta de Instagram, la actriz le reveló a sus seguidores que se encontraba con las celebridades, al parecer, festejando el lanzamiento del último sencillo que fue publicado en YouTube horas después del supuesto escándalo.



(Lea también: Canal 1 revela la verdad del polémico beso de Nanis Ochoa y Danny Marín en 'Lo Sé Todo').



En la fotografía se ve a la modelo darle un beso en la mejilla al intérprete de 'Amor platónico', para demostrar que su vínculo solo es de amistad, lo que confirma que las críticas de sus detractores por el engañoso marketing no les afecta en lo absoluto.



El video, que ya tiene más de 124 mil vistas en la plataforma, cuenta con la participación de figuras de la pantalla chica como el comediante Iván Marín y el actor Sebastián Vega.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias