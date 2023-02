La telenovela mexicana ‘María, la del Barrio’, la cual se estrenó en 1995, fue una de las producciones más exitosas a nivel nacional e internacional. Este proyecto ayudó a que varios de sus actores saltarán a la fama como por ejemplo: Italí Cantoral, Yuliana Peniche y Osvaldo Benavides, quienes fueron los encargados de dar le vida a la icónica escena de “La maldita lisiada”, con sus papeles de Soraya Montenegro, Alicia Montalbán y Fernando de la Vega.

Esta escena no solo sirvió para que los actores fueran más conocidos, sino que también se convirtió en un símbolo de la cultura mexicana. Uno de los personajes más queridos y recordados fue el de ‘Nandito’ o ‘Fernando de la Vega’, que era interpretado en ese entonces por el adolescentes de 16 años, Osvaldo Benavides.



En la novela, María regaló a ‘Nandito’ cuando era un bebé. Pero en un momento de su vida decidió encontrarlo, y lo hizo cuando él es un adolescente. El papel de Benavides fue clave, pues su aparición trae tanto alegrías como problemas.



¿Qué hace Osvaldo Benavides?

Su actuación en ‘María, la del barrio’ le trajo bastantes frutos y de acuerdo a su perfil en ‘IMDb’ ha formado parte de 19 producciones televisivas y 19 proyectos cinematográficos. Las últimas series en las que ha participado son:‘La bella y las bestias’ (2018), ‘Monarca’ (2019 -2021), ‘Acapulco (2021), ‘The good doctor’ (2021), ‘La suerte de Loli’ (2021) y ‘De brutas, nada’ (2021).



Mientras que en el cine, ha podido mostrar su talento en películas como ‘La dictadura perfecta’ (2014) y ‘Mentada de padre’ (2019). Benavides también ha realizado varias obras de teatro como ‘Donde los mundos colapsan’, ‘Un hombre ajeno’, ‘Todos eran mis hijos’, ‘Duele’, entre otras.



Pasando a su vida personal, Osvaldo tiene 43 años y tiene dos hijos. Aparentemente no se encuentra en una relación y está disfrutando de su etapa de soltero. Su perfil de Instagram acumula 1,1 millones de seguidores y ahí suele compartir fotos de su vida y de sus próximos proyectos.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

