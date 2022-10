En estos últimos meses el nombre de Aida Victoria Merlano no ha dejado de ser mencionado en los medios de comunicación. Primero, por el lío judicial que enfrentó por su participación en la fuga de su madre y segundo por su vida amorosa.De hecho, el cantante Naldy, exnovio de la joven, salió a sus redes sociales a defenderse luego que Merlano, habría insinuado que él era un mantenido.

Aunque, la ex pareja nunca había hablado del tema, en las últimas horas la barranquillera subió en su cuenta oficial de Instagram unas declaraciones que parecían ser una indirecta hacia Naldy.



“¿Yo qué hacía con mi vida? Trabajar, facturar y mantener gente”, comentó la barranquillera.



Ante esta situación, los internautas cuestionaron al cantante de música urbana sobre qué opinaba de ese comentario.



“No sé si lo insinuó, pero lo voy a dejar claro. Cuando nosotros empezamos a salir, ella se vino a vivir conmigo a Medellín en mi apartamento durante 6 o 7 meses. Ese apartamento lo pagaba yo y pagaba 15 millones de pesos porque estaba mi chef, mi empleada y mis escoltas”, dijo el cantante en sus historias de Instagram.

Lo de los escoltas, según Naldy fue porque en una fiesta recibió amenazas de muerte por salir con Aida. De la misma forma, comentó que después de varios meses viviendo en Medellín, los dos decidieron mudarse a Barranquilla, pero Naldy no pudo seguir aportando la misma cantidad de dinero.



“Todo lo de los 6 o 7 meses lo pagué yo y me pareció bien, yo no necesitaba pedirle nada a nadie. Después fuimos a vivir a Barranquilla y yo tuve una pérdida, por lo que solo podía ayudar con 5 millones y medio, y el último mes con 6 millones… Fueron 3 meses. Aparte de los millones de regalos que yo di porque soy cero tacaño… millones, y lo hice con amor”, agregó en sus explicaciones.



Por último, explicó que subió los videos para aclarar la situación y para que no manchará su imagen.



“No sé qué quieren inventar porque lo que tengo son pruebas y cientos de testigos. No digan cosas que no son. Que me hagan fama de mantenido, cuando yo me la paso trabajando y ganándome mis cosas, eso no lo voy a permitir”, finalizó.



Actualmente, Aida Merlano se encuentra saliendo con Westcol, un joven paisa que es famoso por hacer transmisiones en Twitch.

