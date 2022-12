El ciclista boyacense ha vuelto a ser tendencia en las últimas horas debido a las declaraciones que hizo en una entrevista de YouTube con respecto a ‘la diva’ colombiana Amparo Grisales y la famosa actriz para adultos Esperanza Gómez. En esta, se le preguntaba a quién escogería y por qué. Sin embargo, la respuesta sorprendió a muchos.

A tan solo unos días de su matrimonio, el ‘escarabajo’ fue entrevistado por la periodista española Eva Rey en su programa ‘Desnúdate con Eva’. Allí tocaron diferentes temas sobre su futuro, vida personal y en especial sus gustos. Para esto último, Rey decidió hacer una dinámica en la cual Quintana debía de elegir rápidamente una de las dos opciones que le decía.



Todo transcurría con total normalidad hasta que llegó la pregunta definitiva: “¿Amparo Grisales o Esperanza Gómez?”.



“¡Ay, Dios!”, fue lo primero que exclamó el ciclista entre risas, un poco sonrojado y con una mirada pensativa.



“A mi mujer por supuesto que le gustaría Amparo”, contestó, a lo que la presentadora le dijo con una gran sonrisa “a ti por supuesto te gustaría Esperanza”.

‘Amparo es realmente admirable’

Después de algunos chistes y risas, Nairo Quintana se decidió finalmente por la actriz y modelo Amparo Grisales.



Su decisión se fundamentó principalmente en el recorrido de la artista quien, según Quintana, ha trabajado muchísimo y a pesar de las burlas o memes que se han hecho con respecto a su edad, sigue haciendo lo que más le gusta dentro del mundo del espectáculo.



“Es toda una señora. No la quiero ofender ni mucho menos, sigue siendo guapísima. Pero es que la ha visto desde mi papá hasta mis hijos y todos quedamos boquiabiertos”, explicó.



Además dijo que cuando viajaba por el mundo siempre mostraba a Amparo como una referencia a lo que es “una mujer guapa”.



No obstante, el revuelo se ha dado por el momento en el cual tocó el tema de la edad. Según lo que comentó en la entrevista publicada el 20 de noviembre del 2022, cuando le preguntaban la edad de la modelo, prefería no responder.



“Está mucho mejor que unas de 20 y de 30”, comentó al tratar de explicar que no era algo malo y que incluso admiraba a la mujer de 66 años.

Cabe recordar que la actriz siempre ha sido reconocida por su envidiable figura a pesar de su edad, así como el talento que aún demuestra en colaboraciones hechas para producciones como en la serie ‘House of the Dragon’, precuela de ‘Game of Thrones’ de HBO Max. En esta hizo parte de uno de los videos de la campaña publicitaria propuesta para Latinoamérica.

