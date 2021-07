Denunciarán a ‘tiktoker’ más seguido de España por agresiones sexuales

Naim Darrechi, un joven de Palma de Mallorca, España, quien es ampliamente reconocido en redes sociales, se vio envuelto en un escándalo sexual.

El ‘tiktoker’ participó en una entrevista con otro creador de contenido llamado Mostopapi, quien suele abordar temas relacionados con los hábitos íntimos de sus invitados.

Durante el espacio que compartieron, Naim confesó que no usaba protección al tener sexo con sus parejas. Ante esto también comentó: “Me cuesta mucho con condón entonces nunca lo utilizo, hasta que un día dije ‘es raro que no haya dejado embarazada a ninguna, así que voy a empezar a acabar dentro siempre’”.



Cuando el entrevistador le preguntó qué opinaban las mujeres con las que ha estado él respondió: “Yo les digo que estén tranquilas, que soy estéril, que me he operado para no tener hijos”.



Vale decir que esto no es cierto, tan solo es la excusa utilizada por Darrechi en el momento de sostener una relación sexual.



Naim Darrechi, influencer de adolescentes (+26M en TikTok) dice que termina dentro de las mujeres sin preservativo y que les engaña diciendo que es estéril. Terminar dentro sin el consentimiento de la mujer es VIOLAR. También existe el VIH y otras enfermedades (ETS). Desgraciado. pic.twitter.com/D3t4vL2JwF — SWR Fernando (@SWRFernando) July 12, 2021

Esta situación dio pie a todo tipo de comentarios en redes sociales. Hasta reconocidos influenciadores se pronunciaron al respecto.



Es el caso de Ibai Llanos, famoso principalmente en Twitch, quien comentó durante una transmisión que había contactado a Mostapapi para decirle que “su contenido era basura” y que no podía creer que un video de ese tipo estuviera subido en su canal.



De hecho, después de la conversación el video fue eliminado.



Más allá del escándalo mediático, el peso de la ley podría caer sobre el joven.



Funcionarios del Gobierno de España, como Irene Montero, psicóloga y ministra de Igualdad, se manifestaron.



La funcionaria afirmó: “Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSiEsSí lo reconocerá como agresión”.



Además, resaltó la responsabilidad del joven, pues cuenta con una audiencia de más de 26 millones seguidores tan solo en TikTok, por lo tanto, sus conductas son ampliamente reconocidas.

Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión



Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía pic.twitter.com/SSMM7FOzvb — Irene Montero (@IreneMontero) July 12, 2021

Y es que el país europeo recién aprobó la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, también conocida como ‘Ley #SoloSiEsSí’, la cual pretende combatir la violencia sexual en todas sus formas.



Dicha norma, además de eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual, pone su foco en el consentimiento y establece que “toda conducta sexual realizada sin consentimiento es agresión sexual”.



Aterrizando esto en el caso del ‘tiktoker’, mentirle a sus parejas es una forma de engaño contemplada dentro de las agresiones con posibilidades de sanción penal.



Por lo pronto, se sabe que la ministra Montero llevará el caso ante la Fiscalía.



Si la investigación avanza y Darrechi es hallado responsable de los actos señalados, obtendrá una respuesta judicial acorde a las características de su comportamiento.

Este joven español, de 26 años, es miembro del Team Privé, un grupo de ‘influencers’ entre los que se encuentran los colombianos JeanCarlo León y Libardo Isaza. En sus videos suele mostrarse posando, respondiendo preguntas o siguiendo tendencias de las redes sociales.



Además, su contenido tuvo tan buena acogida que lanzó su carrera musical y ha publicado varios temas en YouTube.

