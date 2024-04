‘Nada qué esconder’: Piter Albeiro se defiende de quienes cuestionan origen de sus lujos por Carroloco

Luego de que la Fiscalía anunciara el embargo de cuatro inmuebles de Juan Guillermo Noreña Zapata, conocido como 'Carroloco' por supuestos nexos con el 'Clan del Golfo', en redes sociales también se señaló al humorista Piter Albeiro por los lujosos vehículos que tiene.

Por medio de la cuenta en X, una mujer que se hace llamar 'Marce', escribió: "Peter Albeiro tiene carros de lujo y lanchas en Estados Unidos a punta de contar chistes. ¡Cómo no!".

).El comentario exaltó al comediante, quien comenzó a buscar los datos personales de esta mujer para "denunciarla penal y civilmente ofrezco recompensa", escalando la discusión en redes.

'Marce' respondió: "Es un claro perfilamiento, ustedes saben que yo estoy amenazada de muerte, así que esto es muy grave, si algo llega a sucederme a mí o a mi familia, públicamente también responsabilizo al señor Omar Alejandro Leiva Salazar, conocido como Piter Albeiro".

Pese a que la discusión en redes sociales se detuvo, en una entrevista con la 'Revista Semana', el comediante volvió a abordar el tema y se defendió de las acusaciones realizadas por la activista de redes sociales.

Inicialmente, dijo que, desde hace varios años, estaba siendo señalado como: "Traqueto, lavador de plata, porque desde el año 2016 hubo controversia porque compré mi segundo Lamborghini y me entrevistaron en EL TIEMPO en el salón del automóvil".

Dijo que para ese momento las personas lo señalaron por conseguir este bien material "a punta de chistes" y luego se refirió al tema que ocurrió recientemente en redes sociales.

"Es imposible que la liberta de expresión y el tener un celular para estar informado de la vida de las personas de un salvoconducto para que uno pueda señalar, decir, hacer, tratar mal y sobre todo para endilgar delitos", puntualizó al medio anteriormente mencionado.

Luego de hablar con su abogado, el comediante dijo que ofrecía recompensa por información de la mujer para demandarla por lo que había realizado en su contra; sin embargo, esto fue tomado de otra forma por las personas en redes sociales.

"Me empiezan a insultar, se me cae encima todo el mundo. Yo digo que es imposible que una persona que no ha hecho absolutamente nada, que ha trabajado desde los 16 años, es que mi vida es absurdamente pública".

Luego de esto, comenzó a decir cómo realizaba sus shows en diferentes emisoras y teatros desde el año 2004 y desde ese entonces tenía una venta total de los tiquetes.

Adicional a esto, se refirió a las críticas que han hecho otros humoristas a sus bienes: "Antes que ser comediante soy empresario y he aplicado lo que sé de hacer empresa para hacer mis propios shows" y añadió que tiene su propia empresa de alquiler de carros en Estados unidos y tres restaurantes.

"Yo sé que hay un tema de seguridad y todo este tipo de cosas, pero yo soy un tipo que no tengo nada que esconder; mi vida es pública, yo no tengo problema en esconder absolutamente nada", finalizó.

