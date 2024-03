Nació la hija de Boyacoman con la modelo Marcela Marenco: primeras fotos de Guadalupe

Marcela Marenco, una modelo y auxiliar de vuelo de 26 años, con la cual se le ha visto muy comprometido y enamorado. El comediante Boyacoman dio a conocer en el 2023 que había iniciado una nueva relación junto a, una modelo y auxiliar de vuelo de 26 años, con la cual se le ha visto muy comprometido y enamorado.

La pareja se conoció durante un concierto y el amor para el artista surgió a primera vista, mientras que Marenco no sintió lo mismo, pero publicó una foto junto a él y desde ese instante mantuvieron una conversación desde sus redes sociales, según una entrevista para ‘15 Minutos’.

Sin embargo, su relación ha sido criticada por algunos seguidores del comediante, puesto que entre ellos existe una gran diferencia de edad, ya que Frey Eduardo Quintero tiene 42 años, lo que quiere decir que se llevan 16 años de diferencia.

#ParejaFeliz ♬ sonido original - Bravíssimo @bravissimocity Boyacoman y su amada esposa iluminaron las redes al sumarse al tag de los esposos, compartiendo momentos adorables y dejando al descubierto su hermoso amor. Una muestra encantadora de complicidad y cariño que ha conquistado a sus seguidores. ❤️ #AmorAuténtico

Nació la hija de Boyacoman y Marcela Marenco



Tras cuatro meses, el comediante le pidió matrimonio a la modelo, por lo que el 11 de enero se casaron por lo civil, invitando a sus amigos y familiares a una pequeña ceremonia en la que celebraban su amor y su nueva etapa.

Después, se conoció que Marcela Marenco estaba embarazada, una noticia que los tenía muy emocionados. Luego de una espera de nueve meses de gestación, la pequeña nació en marzo.

Sus padres no dudaron en publicar algunas fotografías de lo que vivieron al conocer por primera vez a su hija llamada Guadalupe, por lo que llenos de felicidad cada uno dejó un mensaje en las redes sociales para darle una cálida bienvenida.

“¡Dios, dame millones de latidos más para estar a su lado! Tu mamita y hermanitos estamos muy felices por tu llegad. Eres mi arcoíris, Guadalupe. Marcela Marenco, gracias por hacer este milagro posible, te amo”, se lee en la publicación de Boyacoman.

“Gracias, Dios. Gracias, vida. Gracias, esposo por esta bendición tan grande de poder tener este angelito tan hermoso en mis brazos, por un embarazo tan tranquilo, lleno de amor, paz y tranquilidad. Por un parto tan bonito acompañada por mi esposo que todo el tiempo me animó, me consintió y me hacía reír. Gracias, Dios, soy la mamita más feliz del mundo”, expresó la modelo.

Cabe destacar que Guadalupe sería su tercera hija, puesto que de la relación que tuvo junto a Eliana Alzate nació su descendiente mayor, Maria José, y Tomás. Los dos pequeños se llevan a penas un año de diferencia.

Los emotivos detalles del nombre de la futura hija de Boyacoman



Más noticias en EL TIEMPO

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO