Desde hace varios días se venía hablando de que Índigo, la hija de los cantantes Evaluna Montaner y Camilo, ya había nacido. Sin embargo, los artistas no se habían pronunciado al respecto, hasta la tarde de este sábado.



(Lea también: Camilo y Evaluna: ¿cómo es la mansión en donde vivirá su hijo?).

En una publicación de Instagram, Evaluna y Camilo mostraron algunas imágenes y videos de su hija. En uno de ellos, el cantante colombiano está tocando la guitarra mientras se ve el brazo de la bebé.



También hay un par de imágenes del nacimiento, que según había revelado Ricardo Montaner, padre de Evaluna, iba a ser en la casa y de una forma "muy natural".





"Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar.

Es una niña feliz y curiosa. Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa, y valiente que ha pisado este planeta. Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa", escribió la pareja.



(Le puede interesar: Así será el parto de Evaluna Montaner la próxima semana)



Los artistas también le agradecieron a sus seguidores por sus mensajes y oraciones. "Creció La Tribu. (Soltando el teléfono otra vez para hacer otra siesta los 3)", agregaron.

Cabe resaltar que la pareja hizo público el embarazo en octubre del 2021, cuando estrenaron su canción titulada 'Índigo', igual al nombre de su hija. "Como puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido. No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo", dice el tema.



Sin embargo, no habían revelado el sexo del bebé, pues de acuerdo con lo que dijo Ricardo Montaner en entrevista en el programa ‘Ventaneando’ , la familia tampoco lo sabía.



(Puede leer: Belly Blessing, el ritual que hizo Evaluna para recibir a su bebé).



“No sabemos si es nena o nene. Va a nacer en casa, va a nacer a través de una partera, como nací yo hace sesenta y pico de años. Va a nacer de forma muy natural, probablemente en agua. Eso lo van a decidir en el momento", aseguró el cantante venezolano.



Montaner agregó que él y su familia estaban muy emocionados por el nacimiento.



“Es el bebé de mi hija. Yo tengo de mis dos hijos mayores, cuatro nietos, pero cuando la nena queda embarazada, que es mi hija, es una emoción muy especial, así que estamos todos con los pelos parados esperando la llegada", aseguró.

ELTIEMPO.COM