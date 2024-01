‘Estaba mamado’: Nacho Vidal, exactor porno, habla sobre su retiro de la industria

Ignacio Jordà González, mejor conocido como ‘Nacho Vidal’, es un exactor porno español conocido casi en todo el mundo por ser uno de los nombres más importantes en la industria del cine para adultos.



Jordà se retiró de la pornografía en 2019, después de que le diagnosticaran síndrome de Reiter, y todo parece indicar que se ha dedicado a construir una vida tranquila, alejada del mundo de los medios y de las cámaras.

El pasado 3 de enero, Nacho le dio una entrevista exclusiva al programa de farándula ‘Lo sé todo’, en la que habló de su retiro, del cambio de la industria y de su vida actual.



“Nacho Vidal se retiró hace 5 años, yo vivo ahora prácticamente de mi nombre. Creo que forjé una marca, y de esa marca he vivido los últimos años”, dijo el exactor, revelando que actualmente no tiene un trabajo, sino que vive de las ganancias de su carrera.



“Tampoco tengo grandes lujos, ¿no? Vivo en una casa, en un pueblo con 3.000 o 4.000 habitantes. No llevo un súper carro ni voy con escoltas. La vida que puede pensar uno que lleva Nacho Vidal no tiene nada que ver”, agregó, dando detalles sobre su estilo de vida.

En cuanto a sus hobbies y actividades, dijo lo siguiente: “Yo ando todo el día con ropa de campo, estoy con mis caballos, con mis perros y con mis amigos los fines de semana, haciendo arroz o tirándonos en el río”.



“Es un trabajo sucio, pero alguien lo tenía que hacer. Alguien tenía que ser ‘Nacho Vidal’, y le tocó a esta alma”, expone Jordà, haciendo referencia a las críticas que ha recibido la industria pornográfica.



Dice el actor que no volvería a la industria ni por todo el dinero del mundo. “No lo necesito. Estaba mamado, porque la industria cambió muchísimo. No tiene nada que ver con como era cuando empecé”. Además, recordó que nunca había trabajado por dinero, sino por placer, así que su decisión de retirarse era más que certera.



Finalmente, cuando le preguntaron por Esperanza Gómez, respondió: “Claro que la conozco, pero nunca tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Ella trabajaba en Estados Unidos, y yo me retiré en Europa. Nunca coincidimos, pero somos muy buenos conocidos. Ella es muy amiga de mi exmujer” declaró. Luego dijo que nunca la había visto trabajar, pues, para sorpresa de muchos, no consume pornografía.

