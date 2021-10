Myrtle Corbin, la mujer que se hizo famosa por tener 4 piernas y 2 pelvis

Myrtle Corbin pasó a la historia por haber nacido con cuatro piernas y dos pelvis, a raíz de una enfermedad congénita que tuvo origen en una parte de su columna.



Pese a su inusual padecimiento pudo llevar una vida normal: tuvo una familia de cinco hijos y una más que particular carrera artística profesional.



Myrtle nació el 6 de mayo de 1868 en Tennessee, Estados Unidos. Desde su nacimiento tuvo aquella patología que la hizo reconocida a nivel mundial. Más de 150 años después, su historia se ha vuelto famosa en redes sociales. Miles de internautas aún se sorprenden por su condición.



La mujer tenía dos pelvis: una era de ella y la otra, de su hermana siamés que no logró desarrollarse. Esta situación produjo el estancamiento del feto en el útero materno.



Corbin sí tuvo un crecimiento sano, pero su hermana solo se desarrolló de la cintura para abajo. De igual forma, Myrtle podía mover las cuatro extremidades, pero había una que no podía maniobrar con facilidad.



Su condición no fue impedimento para que pudiera encajar en una sociedad del siglo XIX, muy conservadora y clasista. Ella impartió clases de teatro, hizo exhibiciones en museos y fue una ‘atracción’ reconocida en el panorama circense.



Se casó a los 19 años con el médico Clinton Bicknell, con quien llegó a tener cinco hijos.

#DatoCurioso

Josephene Myrtle Corbin

Ella era siamesa pero no sé desarrolló, al tener dos pelvis podia quedar embarazada en cada una de ellas, tenia sus órganos duplicados y 3 de los 5 partos fueron en el lado derecho y los otros 2 en el izquierdo.😵 pic.twitter.com/F2iQZ0H2cK — Alejandra Creepy (@ladybdsm) September 2, 2021

Francesco "Frank" A. Lentin (1889) fue un hombre de tres piernas y Josephene Myrtle Corbin (1868) una mujer de cuatro piernas. ambos poseían dos conjuntos de genitales funcionales. pic.twitter.com/nYZD5f0kb7 — Aldo Ó_ò (@soyubaldo) July 7, 2021

Según los registros históricos de la época, ella tuvo tres hijos por la pelvis derecha y los otros dos por la izquierda.



Si bien los parteros le recomendaron abortar, al ser embarazos riesgosos, los nacimientos fueron un total éxito y Corbin no tuvo mayores complicaciones. Tenía dos órganos reproductivos, lo cual ayudó a que pudiera quedar embarazada y tuviera un ciclo menstrual normal al mismo tiempo.



Dos de sus piernas empezaban desde la tercera vértebra lumbar. Un par estaba menos desarrollado que el otro. Se podría decir que las piernas de su ‘hermana siamés’ no crecieron con normalidad y siempre tuvieron la apariencia de las extremidades de un niño de ocho años.



Los espectáculos circenses, característicos en aquella época, explotaban a nivel laboral a los denominados ‘freaks’: personas con alguna condición física supremamente rara.

Ellos eran mostrados con el fin de impresionar a los espectadores.



Myrtle alcanzó a ser parte de circos como ‘Ringling Bros’, vigente hasta 2017, desde el cual hizo una carrera promisoria y ganó una gran cantidad de dinero. Además de sus particularidades físicas, era reconocida por las excelentes cualidades musicales que la llevaron a prestigiosos teatros de Estados Unidos.



Josephine Myrtle Corbin (12 de mayo de 1868 en el condado de Lincoln , Tennessee ,6 de mayo de 1928 en Cleburne , Texas ) era una mujer estadounidense, que era una artista de espectáculos secundarios nacida un dipygus . pic.twitter.com/eOrgJRfnKn — curiosidad universal (@wristisams) March 6, 2018

De forma curiosa, murió el mismo día de su nacimiento: el 6 de mayo, pero de 1928. Al parecer, su deceso se dio a causa de una infección en una de sus piernas.

Alcanzó 60 años de vida el mismo día en el cual le dijo adiós al mundo.



Aunque las circunstancias eran adversas para el trabajo de la mujer desde cualquier ámbito en esos años, ella dejó un legado particular desde la cúspide del espectáculo circense.



Myrtle, con sus cuatro extremidades, logró hacerse un nombre e introducirse en de la sociedad norteamericana del siglo XIX como una de las mujeres más icónicas y conocidas de la época.

