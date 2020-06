'Youtuber' devolvió a hijo adoptivo autista pues era 'caro' mantenerlo

El pasado 27 de mayo, la ‘youtuber’ estadounidense Myka Stauffer y su esposo, James, hicieron pública su decisión de poner al cuidado de otra familia a su hijo adoptivo Huxley, un niño autista, de cuatro años.



La situación, que fue criticada en su momento en redes sociales, desató varios rumores con relación al dinero que recibió la pareja por parte de patrocinadores para cubrir las necesidades del menor.



Luego de un mes sin haber dado declaraciones sobre el tema, Stauffer, a través de un comunicado, compartió en redes sociales una disculpa en respuesta a la gran cantidad de comentarios negativos.

La bloguera, quien adoptó a Huxley en el 2017, aseguró que se siente mal por no aclarar lo sucedido desde el inicio, además de pedir perdón a sus fanáticos por “haber decepcionado a tantas mujeres que me admiraron como madre”.



“Esta decisión ha causado angustia a tantas personas y lamento la confusión y el dolor que he causado”, explicó en el comunicado que compartió en su perfil de Instagram.

En la publicación, la ‘influencer’ añadió que, a pesar de querer ayudar al pequeño, no contaba con la preparación para poder atender sus necesidades, ya que, al momento de obtener la licencia de adopción, solo recibió un video de capacitación.



“Quería ayudar y me puse a la disposición de cualquier niño que lo necesitara. Fui ingenua, tonta y arrogante. Ojalá hubiese estado mejor preparada y hubiese hecho más”, mencionó.



Stauffer, quien es mejor conocida por compartir consejos de crianza en su canal, también mencionó que quería desmentir los rumores que surgieron luego de que publicaran el video en el que anunciaba su decisión de devolver a su hijo adoptivo y llevarlo con otra familia.

La mujer, de 33 años, señaló que su intención de adoptar un niño nunca fue enriquecerse con los patrocinios y fondos que recibió para atender la condición del pequeño.



“Costear las necesidades de Huxley era caro y nos aseguramos de que obtuviera todos los servicios que tuvimos al alcance de las posibilidades. Estoy contenta de que esté recibiendo la ayuda que necesita en su nuevo hogar”, dijo.

Finalementa, se disculpó con la comunidad de padres y niños adoptivos por su comportamiento, además de mencionar que en un futuro espera compartir toda su versión de los hechos.



“Yo también quiero decir que las mamás necesitan un lugar seguro para pedir ayuda cuando luchan. Amamos a Huxley y sabemos que esta fue la decisión correcta para él y su futuro”, concluyó Stauffer.

¿Quienes son Myka y James Stauffer?

Los Stauffer son una pareja estadounidense que se hizo popular en 2017, tras compartir en su canal de YouTube el proceso de adopción de Huxley, un bebé originario de China.



De acuerdo con el medio británico ‘BBC’, en una entrevista, Myka Staffer había mencionado que la agencia de adopción les advirtió que el pequeño tenía "daño cerebral".



En ese contexto, la pareja señalaba en sus videos que los ingresos que recibían de los patrocinadores servirían para pagar la adopción, así como las donaciones de sus suscriptores serían destinadas a cubrir las necesidades del bebé.

En 2019, los Stauffer comentaron que el menor había sido puesto en tratamiento tras ser diagnosticado con autismo. Sin embargo, a principios del 2020, sus suscriptores notaron que el pequeño ya no aparecía en los clips.



En respuesta a esta situación, el pasado 27 de mayo, la pareja subió un video titulado '¿Dónde está Huxley?', en el que explicaban que lo habían entregado a otra pareja para asegurar su “bienestar emocional”.



Tras la reacción negativa de sus fanáticos ante el anuncio, el video fue eliminado de su canal, así como las fotos en las que la familia aparecía junto al pequeño.



